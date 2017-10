Brexit: Az EU továbblépne a tárgyalások második szakaszába

A brit EU-tagság megszűnése után az Unióban maradó 27 tagország kormányának megküldött tervezet szerint az EU-nak azonnal neki kellene látnia a lehetséges átmeneti intézkedésekre vonatkozó belső munkának annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb a majdani kapcsolatrendszerről szóló következő tárgyalási szakaszba léphessen.

A tervezet szerint az Európai Tanács következő, decemberi ülésén újra áttekinti a tárgyalások előrehaladtát, hogy meg tudja állapítani: sikerült-e elégséges haladást elérni.

Ha igen, akkor az EU-ban maradó 27 tagország az EU érdekének megfelelően további iránymutatásokat fogadna el a jövőbeli kapcsolatokra és a lehetséges átmeneti intézkedésekre vonatkozóan.

„Annak érdekében, hogy teljesen készen álljon egy ilyen forgatókönyvre, az Európai Tanács arra kéri a tagországokat és Michel Barnier-t, az Európai Bizottság brexit-ügyi főtárgyalóját, hogy kezdjék meg a belső előkészítő megbeszéléseket”.

Csütörtökön egyébként Michel Barnier, az Európai Bizottság főtárgyalója úgy fogalmazott: bizonyos pontokban történt némi előrelépés az Egyesült Királyság uniós kiválásának feltételeiről szóló tárgyalások ötödik fordulóján, a valódi áttörés azonban még várat magára.

Brüsszeli sajtóértekezletén Barnier konstruktívnak nevezte az e heti egyeztetéseket, de kiemelte, hogy ezúttal sem sikerült kimozdítani a holtpontról a tárgyalásokat. Mint mondta, zsákutcába jutottak az egyeztetések az Egyesült Királyság EU-val szemben fennmaradó pénzügyi kötelezettségeiről, a brit delegáció ugyanis ezúttal is arról számolt be, hogy egyelőre nem tudják konkretizálni a javaslataikat, ezen a héten így erről a kérdésről nem is tárgyaltak. „Így nem tudom azt javasolni az Európai Tanácsnak, hogy nyissák meg a tárgyalásokat a jövőbeli kapcsolatokról” – fogalmazott.

A közös sajtótájékoztatón David Davis brit brexitügyi miniszter a jövőbeli viszonyról szóló egyeztetések megkezdését sürgette. A politikus reményét fejezte ki, hogy a bennmaradó tagállamok vezetői jövő héten el fogják ismerni az eddigi előrelépést, és lehetővé teszik a továbblépést a kereskedelmi kérdésekre. Ez – mint hangsúlyozta – országának és az Európai Uniónak egyaránt érdekében állna.

Még hétfőn Theresa May miniszterelnök kijelentette: azután, hogy London előterjesztette kilépési javaslatait, az Európai Unióban maradó tagországok térfelén pattog a labda. Órákon belül egy brüsszeli csúcsbürokrata azt válaszolta, a labda az Egyesült Királyság térfelén van az EU-tagság megszűnésének feltételeiről folytatott egyeztetéseket illetően. Margaritisz Szkinasz, az Európai Bizottság szóvivője szerint a brit fél is tudja, hogy két szakaszra lettek osztva a tárgyalások, és amíg nem sikerül rendezni a kiválás legfőbb kérdéseit, addig nem lehet megkezdeni az egyeztetést a jövőbeli kapcsolatokról, a kereskedelmi viszonyról.

Szerdán pedig leszögezte: nem lesz újabb népszavazás az Egyesült Királyság EU-tagságáról. „Végrehajtjuk azt, amire a brit nép szavazott, végrehajtjuk a brexitet, és 2019. március 29-én kilépünk az Európai Unióból” – jelentette ki.