Brexit: megállapodott May és Juncker a főbb kérdésekről

Cikkünk folyamatosan frissül!

Hosszú hónapok után megszületett a megállapodás az Egyesült Királyság uniós kiválásának legfontosabb feltételeiről – jelentette be közös sajtóértekezletén Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke és Theresa May brit kormányfő, miután korán reggel ismét tárgyalóasztalhoz ültek Brüsszelben. Juncker rámutatott, hogy ez még nem a végleges kiválási egyezmény, és sok még a tennivaló, de lépésről lépésre kell haladni.

Az Európai Bizottság javaslatot tett a tárgyalások második szakaszának megkezdésére, mondván, hogy sikerült elegendő előrelépést elérni a tárgyalásokon.

A Guardian beszámolója szerint Theresa May újságírói kérdésre válaszolva leszögezte, hogy a szövegtervezet semmilyen különleges státuszt nem tartalmaz Észak-Írország számára. Hozzátette, hogy Írország „egyedi körülményei” miatt elképzelhető, hogy egyedi intézkedésekre lesz szükség.

A brit kormányfő az egyeztetés után tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az előzetes megállapodás

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

biztosítja a jogait az országában élő mintegy hárommillió uniós állampolgárnak, ahogyan a bennmaradó tagállamok valamelyikében élő, nagyjából egymillió britnek is.

az ír-északír határellenőrzés ügyére sikerült olyan megoldást találniuk, amely az Egyesült Királyság „alkotmányos és gazdasági integritásának” fenntartása mellett lehetővé teszi a nyitott határok megőrzését.

kiemelte, hogy kompromisszum született, és a tárgyalások mind az Egyesült Királyság, mind pedig az EU számára nehezek voltak.

Donald Tusk arról beszélt, hogy a megállapodás „személyes siker” Theresa Maynek. „Mindannyian tudjuk, hogy a felbomlás nehéz. De a felbomlás és az új kapcsolat kiépítése sokkal nehezebb” – fogalmazott az Európai Tanács elnöke.

Pénteken korán reggel kezdődött újabb egyeztetés Theresa May brit kormányfő és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke között Brüsszelben.

Martin Selmayr, az Európai Bizottság elnökének kabinetfőnöke eközben fehér füstöt ábrázoló fényképet töltött fel a Twitterre, és ebből a sajtó már a bejelentés előtt arra következtetett, hogy megszületett a megállapodás. Margarítisz Szkínász bizottsági szóvivő ugyanis csütörtökön – azzal kapcsolatban, hogy egyelőre nem sikerült megegyezni – úgy fogalmazott a pápaválasztásoknál szokásos eljárásra utalva, hogy „még nem szállt fel a fehér füst”.

Korábban elemzők is arra mutattak rá, hogy minden jel szerint elérhető közelségbe került a megállapodás az Egyesült Királyság uniós kiválásának főbb kérdéseiről.

A bennmaradó tagállamok vezetői a jövő heti EU-csúcson döntenek arról, szerintük történt-e már elegendő előrehaladás ahhoz, hogy tovább lehessen lépni a második egyeztetési szakaszra, a jövőbeli kapcsolatrendszer kérdéseire – írja az MTI.

Csütörtök esti londoni médiaértesülések szerint új megállapodási szövegtervezet készült arra, hogy miként lehetne nyitva tartani az Írország és Észak-Írország közötti határt a brit EU-tagság megszűnése után.

Ez a legfőbb, egyelőre függőben lévő kérdés a brit kilépés feltételrendszeréről folyó jelenlegi tárgyalási szakaszban, és ennek megoldatlansága miatt nem sikerült az eredetileg tervezett időpontban, hétfőn bejelenteni, hogy érdemi előrelépéssel zárult a brexittárgyalások e szakasza.

A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője csak annyit közölt, hogy Theresa May brit miniszterelnök este telefonon beszélt Leo Varadkar ír kormányfővel és Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével. A Downing Street szóvivője hozzátette, hogy még tartanak „a brexitfolyamat előrevitelét célzó tárgyalások”.

Jean-Claude Juncker és Theresa May hétfőn munkaebéden tartott egyeztetést Brüsszelben az első tárgyalási szakasz még nyitott kérdéseiről, és az általános várakozás az volt, hogy aznap sikerül is lezárni e kérdéseket. Az utolsó pillanatban azonban Észak-Írország legnagyobb britpárti protestáns politikai ereje, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) közölte, hogy nem támogatja az Írország és Észak-Írország közötti határ nyitva tartására kidolgozott akkori kompromisszumos megoldási tervet. A DUP fő kifogása az volt, hogy a tervezetben olyan kompromisszum szerepelt, amelynek alapján valamilyen köztes megoldással Észak-Írországra a brexit után is vonatkoznának az EU egységes piacának egyes szabályozási elemei. A DUP közölte: nem fogad el semmiféle olyan szabályozási eltérést, amely a brexit utáni időszakban gazdaságilag vagy politikailag elválasztaná Észak-Írországot az Egyesült Királyság többi részétől.

Leo Varadkar ír miniszterelnök folyamatosan hangoztatott álláspontja szerint Dublin kizárólag akkor tud hozzájárulni a brexittárgyalások második – mindenekelőtt a majdani kereskedelmi kapcsolatokról szóló – szakaszának elkezdéséhez, ha szilárd írásos garanciákat kap Londontól arra, hogy a brit EU-tagság megszűnése után sem lesz fizikai határellenőrzés Írország és Észak-Írország között.

A Brit Iparszövetség (CBI) egyébként csütörtökön azt közölte, hogy a vállalatok zöme napokon belül elkezdheti készenléti terveinek végrehajtását, ha nem sikerül feloldani a patthelyzetet a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folyó tárgyalásokon.

hirdetés

hirdetés