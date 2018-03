Brexit: Theresa May szerint elfogadhatatlan az ír határra tett EU-javaslat

Theresa May brit miniszterelnök az MTI összefoglalója szerint elfogadhatatlannak nevezte az Európai Tanács elnökével tartott csütörtöki londoni megbeszélésén az Európai Bizottság előző nap ismertetett jogi tervezetét a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről, mivel az Ír Köztársaság és Észak-Írország közötti határellenőrzésre vonatkozó javaslat London megítélése szerint aláásná az Egyesült Királyság integritását.

May, aki a Downing Streeten fogadta Donald Tuskot, szóvivőjének tájékoztatása szerint közölte az uniós állam- és kormányfők alkotta testület vezetőjével azt is, hogy ő és Leo Varadkar ír miniszterelnök egyaránt az Egyesült Királyság és az EU közötti általános új kapcsolatrendszer kialakításának részeként kíván megoldást találni a határellenőrzés kérdésére.

A brit miniszterelnök már a londoni alsóház szerdai ülésén teljes elutasítással reagált a javaslatra, kijelentve: „kristálytisztán” tudomására hozza majd az Európai Unió vezetőinek, hogy a brit kormány soha nem lesz hajlandó ilyen megoldás elfogadására. A Downing Street csütörtöki tájékoztatása szerint az Európai Tanács elnökével tartott londoni megbeszélésen ez meg is történt. A brit miniszterelnöki hivatal szóvivője közölte: Theresa May „pozitív és konstruktív” tárgyalást folytatott Donald Tuskkal, és a két vezető áttekintette a brexittárgyalásokon eddig elért „jelentős haladást”.

A Downing Street illetékese szerint May úgy ítélte meg, hogy jó előrelépés történt például a brit EU-tagság megszűnése után tervezett, az új kapcsolatrendszer elemeinek fokozatos bevezetését szolgáló átmeneti időszak kérdésében.

Theresa May szóvivője szerint azonban a brit kormányfő a Donald Tuskkal tartott csütörtöki megbeszélésen megerősítette azt is, hogy az Európai Bizottság előző nap ismertetett jogi tervezete London számára elfogadhatatlan. May megismételte azt a londoni véleményt, hogy az Észak-Írország és az Ír Köztársaság közötti határellenőrzés visszaállításának elkerülésére vonatkozó elképzelés jelenlegi formájában aláásná az Egyesült Királyság saját egységes piacát és alkotmányos integritását.

Donald Tusk korábban, ugyancsak csütörtökön azt mondta: az Európai Unió nyitott a brit kormány javaslataira, hogy miként lehetne elkerülni a határellenőrzés visszaállítását Észak-Írország és az Ír Köztársaság között az Egyesült Királyság uniós kilépését követően, eddig azonban senki nem állt elő jobb megoldással a London által elutasított európai bizottsági tervezetnél. Teljesen biztos benne, hogy a dokumentum minden lényeges elemét el fogják fogadni a huszonhetek – szögezte le.

Emlékeztetett rá: a brit kormány nemrégiben megerősítette, hogy az Egyesült Királyság el akarja hagyni a vámuniót és a belső piacot. Mint közölte, sajnálattal, de tudomásul veszik a döntést, amely azonban azzal a negatív következménnyel járhat, hogy vissza kell állítani a fizikai határellenőrzési rendszert az Ír-szigeten.

Kiemelte, hogy az unió szeretné ennek elejét venni, a bizottság ezért javasolta, hogy – ha egyéb megállapodás nem születik – helyezzék külön szabályozási rendszer alá Észak-Írországot.

„Pár órán belül Londonban leszek, ahol megkérdezem, van-e jobb ötlete a brit kormánynak, amely hasonlóan hatékonyan megelőzné a kemény határok visszaállítását” – jelentette ki még a brit kormányfővel történt egyeztetés előtt Tusk, és hozzátette: „nem maradhat zavartalan a kereskedelem a vámunión és az egységes piacon kívül, ez a brexit elkerülhetetlen mellékhatása”.

A bizottsági tervezet értelmében Észak-Írország továbbra is részese lenne a vámuniónak, és a belső piaci szabályozás is érvényes maradna rá egészen addig, amíg a későbbiekben esetleg nem találnak más megoldást.

May egyébként már szerdán közölte, hogy a jogi tervezet az Egyesült Királyság alkotmányos integritását fenyegetné, mivel külön szabályozási rendszer alá helyezné Észak-Írországot. Kijelentette, hogy ha a bizottsági javaslatot jelenlegi formájában érvénybe léptetnék, az az Egyesült Királyság saját belső piacát ásná alá, és veszélybe sodorná az ország alkotmányos egységét, mivel az Ír-tengerre – vagyis Észak-Írország és az Egyesült Királyság többi országrésze közé – helyezné át a vámhatárt. „Nincs olyan brit miniszterelnök, aki ilyesmibe valaha is beleegyezne” – fogalmazott.