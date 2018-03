Brit külügyminiszter: Kevés kétség fűződik Moszkva felelősségéhez

A politikus a BBC televíziónak nyilatkozva csütörtökön kijelentette: az eddigi nemzetközi reakciókból megítélhetően nem sokan kétlik, hogy az elkövetők szándékoltan a Novicsok nevű, katonai célokra is használható minőségű idegméreg-hatóanyagot használták Szergej Szkripal, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese, a brit külső hírszerzés (MI6) volt ügynöke és lánya, Julija Szkripal ellen – írja az MTI.

Johnson szerint Szkripalt Moszkvában dezertőrnek tartják, és a mérgezéses támadás „az orosz államra jellemző” büntetőcselekedet, amelyet az egész világon „undorral” fogadtak.

Arra a kérdésre, milyen közvetlen bizonyítékok támasztják alá Oroszország felelősségét, a brit külügyminiszter azt mondta: Szkripalt „az orosz állam már korábban kinézte magának bosszúállás és megtorlás célpontjaként”, és Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrégiben személyesen és nyilvánosan jelentette ki, hogy „az ilyen emberek megérdemlik, hogy a torkukon akadjon a júdáspénz”. Hozzátette: az is bizonyítja Moszkva felelősségét, hogy a felhasznált idegméreg-hatóanyagot csak Oroszországban fejlesztették ki. A külügyminiszter kijelentette: számára az orosz fél „önelégült, gúnyos reakciója” is „alapjában véve Oroszország bűnösségére vall”.

Johnson közölte azt is: London mintát szolgáltat a gyilkossági kísérlethez használt idegméreg hatóanyagából a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnek (OPCW).

Theresa May brit miniszterelnök még szerdán jelentette be, hogy a brit kormány kiutasít 23 olyan orosz diplomatát, akikről megállapította, hogy hírszerzési tevékenységet folytatnak Nagy-Britanniában, és felfüggeszt minden magas szintű diplomáciai érintkezést Oroszországgal. Az intézkedések között szerepel az is, hogy visszavonták Szergej Lavrov orosz külügyminiszter londoni meghívását, és sem brit kormányilletékesek, sem a királyi család tagjai nem lesznek jelen a nyári oroszországi labdarúgó-világbajnokságon. Theresa May szerint a kiutasításokkal London a következő évekre szinte megbénítja Oroszország nagy-britanniai hírszerzési tevékenységét.

Arra a kérdésre, hogy London a bejelentés után milyen szinten tart majd kapcsolatot Moszkvával, Boris Johnson a csütörtöki BBC-interjúban azt mondta: a kapcsolattartás „egy időre sokkal nehezebbé válik”, és „nem valószínű”, hogy Szergej Lavrovot a közeljövőben fogadnák Londonban, de ez nem jelenti azt, hogy Nagy-Britanniának teljes mértékben föl kellene számolnia Oroszországhoz fűződő kapcsolatait. A brit külügyminiszter szerint „a hidegháború legsötétebb napjaiban is” fontos volt a párbeszéd fenntartása.

A hírszerzőként azonosított 23 orosz diplomata kiutasításáról azt mondta: London ezzel a lépéssel „évtizedekre leépítette” Oroszország nagy-britanniai hírszerzési kapacitását. Arra a kérdésre, hogy a brit kormány milyen orosz válaszlépésekre számít, Johnson azt mondta, hogy a reakció az orosz félre tartozik. A brit intézkedések „arányosak a Salisbury utcáin történtekkel”, és London véleménye szerint az ügynek ez a része ezzel le is zárható – fogalmazott a brit külügyminiszter.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője eközben arról beszélt: Oroszország továbbra is kész együttműködni Nagy-Britanniával a Szergej Szkripal ellen elkövetett vegyi támadás felderítésében, ám London ezt elutasítja. Közölte, hogy Oroszország még mindig dolgozik a brit retorziókra adandó válaszintézkedéseken.

Szerdán az orosz külügyminisztérium precedens nélküli, a normális nemzetközi párbeszéd alapjait aláásó, durva provokációnak minősítette a brit miniszterelnöknek a Szkripal-üggyel kapcsolatban Oroszország „megbüntetéséről” elmondott beszédét, egyúttal közölte, hogy a brit lépésekre adandó válasz nem várat sokat magára. A moszkvai külügyminisztérium kifogásolta, hogy a brit kormány a konfrontálódást választotta, ahelyett hogy a többek között az OPCW által megállapított nemzetközi szabályoknak megfelelően folytassa le a nyomozást – amire Moszkva egyébként készen állt.

Theresa May még hétfő este tájékoztatta a londoni alsóház képviselőit a vizsgálat eddigi eredményeiről, miszerint fegyverekben is használható, Oroszországban kifejlesztett idegméreggel követték el a gyilkossági kísérletet. May azt mondta, London szerdán tekinti át részleteiben az orosz kormány válaszát, de ha az nem lesz hiteles, akkor a brit kabinet azt a következtetést fogja levonni, hogy az orosz állam törvénysértő módon erőt alkalmazott az Egyesült Királyság ellen.

A 66 éves Szergej Szkripalt és 33 éves lányát, Juliját eszméletlen állapotban találták március 4-én a délnyugat-angliai Salisburyben. Azóta „válságos állapotban” kórházban ápolják őket.