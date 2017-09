Budapesten van II. Erzsébet embere, de nem lehet tőle kérdezni

– Ez nem lehet az erdélyi zászló, hisz ezen a Union Jack is rajta van! – vitatkozott egy turista a társával a 16-os buszon, miközben „robogtunk” át a budai oldalra a Lánchídon, ahol ki voltak függesztve a lobogók. Arról is értekeztek, hogy vajon Julie Bishop külügyminiszter járhat-e a magyar fővárosban, hiszen „ő mindennap utazik”. Nos, a válasz nem. Hanem Sir Peter Cosgrove ausztrál főkormányzó viszonozta Áder János tavaly novemberi ausztráliai látogatását azzal, hogy európai és közel-keleti körútjának állomásai közé Budapestet is bevette.

A főkormányzó intézménye sajátos brit találmány: a hetvenéves, korábbi ausztrál tábornok – aki a vietnámi háborúban is harcolt – az államfő, II. Erzsébet képviselője a brit „bridalom” távoli részén. Annak ellenére, hogy Cosgrove ausztrál – Sydney-ben született, 2005-ig szolgált az ausztrál seregben –, mivel a királynő nevezte ki, London emberének számít. Nem csoda, hogy az ausztrál köztársaságpártiak nem szívelik, és azért harcolnak, hogy valódi ausztrál államfőjük legyen. A főkormányzót szerettük volna erről, valamint az Ausztráliában zajló, a melegházasságról szóló „nemzeti konzultációról” is megkérdezni – elvégre nem gyakran jár erre egy ilyen szinten érintett személy. Ám Áder és Cosgrove csupán sajtónyilatkozatot tett a Sándor-palotában, az újságírókat nem hagyták kérdezni, így a főkormányzó álláspontját sem tudhattuk meg.

Az eseményen látszott, hogy a felek jó viszonyban vannak – Cosgrove júniusban az újraválasztáshoz gratuláló levelet is küldött (pdf) Ádernek. A köztársasági elnök örömét fejezte ki, hogy Ausztrália főkormányzója először látogatott el Magyarországra, nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy Cosgrove elfogadta a meghívást. Mint mondta, van egy közös ENSZ-program, amelyben Malcolm Turnbull ausztrál miniszterelnökkel működnek együtt. A világot fenyegető vízválság problémáira keresnek megoldást, a témában pedig komoly tapasztalatai vannak Ausztráliának. Áder szerint másról, az informatikáról (és az infokommunikációról) is szót ejtettek. Az elnök ígéretet tett arra, hogy reklámozni fogja Ausztrália eredményeit e téren, hiszen sok ausztrál eredetű találmányt használunk ma is, például a hűtőszekrényt, a pacemakert, az ultrahangkészüléket, a hosszú távú kontaktlencsét vagy a Google Mapset. Ausztrália nyitni szeretne földrajzi értelemben (Ázsián kívüli térségre) és az exporttermékek skálája tekintetében a szolgáltatószektor irányába. – Magyarország a haszonélvezője lehet, ki kell használnunk a lehetőséget – jelentette ki Áder, aki szerint a tudományos együttműködésünk is továbbfejleszthető.

Peter Cosgrove kormányzó a Sándor-palota Mária Terézia-termében megtiszteltetésnek nevezte, hogy első főkormányzóként lehet itt Magyarországon. Mint mondta, az ötvenhatos „felkelés” után boldogan fogadták be a megtorlás elől menekülő magyarokat, ma 73 ezer ausztrál büszkélkedhet magyar ősökkel. Cosgrove elmondása szerint a katonai akadémián az osztályában egy magyar volt a legjobb, de őt vesztették el elsőként egy bevetésen Vietnámban. Szót ejtett az ’56-os olimpia magyar–szovjet vízilabdameccséről is, mint mondta, nem tudta, hogy egy mérkőzés ennyire kemény is lehet, de a magyarok nyertek. Örül, hogy a magyarok hozzájárultak ahhoz, hogy Ausztrália virágzó országgá váljon, régi és jó kapcsolat köti össze a feleket. – Együtt harcoltunk Afganisztánban és Irakban is, együttműködünk nemzetközi fórumokon. Örülünk, hogy kereskedőházat nyitottak Sydney-ben – jelentette ki Cosgrove, aki szintén kiemelte a vízgazdálkodási kooperációt.

Az Írországból érkező Cosgrove két napot tölt Budapesten. A Sándor-palotabeli találkozó után a Hősök terén megkoszorúzza a magyar hősök emlékművét, majd a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) vendége lesz a Dohány utcai zsinagógánál. A főkormányzó elárulta, feleségével meglátogatják a Brit Nemzetközösség solymári katonai temetőjét, ahol 13 ausztrál nyugszik 1944 óta. – A két ország közös áldozatai voltak, közös értékeinkért haltak meg – jelentette ki Peter Cosgrove, aki csütörtök délelőtt tárgyalást folytat Kövér László házelnökkel a Parlamentben. Ezt követően Ausztriába megy tovább, ahonnan Franciaországba utazik, útját pedig a Közel-Keleten fejezi be.