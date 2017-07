Budapesti V4-es csúcs: külügyi találkozó a futballstadionban

Július elsején Magyarország vette át a visegrádi négyek országcsoport soros elnöki tisztét. A feladat komolynak tűnik annak függvényében, hogy az elmúlt hetekben egyre gyakrabban lehetett a V4-en belüli konfliktusokról olvasni. Például arról, hogy a Csehországot, Lengyelországot, Magyarországot és Szlovákiát magába foglaló együttműködés két csoportra szakadt: a Brüsszelben illiberálisnak számító lengyel–magyar párosra, valamint az Ausztriával a közelmúltban Austerlitzben a slavkovi háromszög keretében ismét összeülő és egymást stratégiai partnerségükről biztosító cseh–szlovák duóra. Utóbbi páros Németország felé is fordulna a V4-ben tapasztalható lengyel–magyar túlsúly következtében – olvashattuk megannyi helyen, nem minden alap nélkül. Bohuslav Sobotka cseh kormányfő áprilisban arról beszélt, a visegrádiak nem egyformák, szlovák kollégája, Robert Fico pedig nemrég arról, hogy országa számára nem megfelelő élettér a V4.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Mindezen belső feszültségek látható jelei után kutattunk a magyar V4-elnökség első külügyminiszteri, Ausztria, Horvátország és Szlovénia delegációjával bővített találkozóján, amelyet hétfőn tartottak a Ferencváros futballstadionjában.

Meglehetősen szokatlan helyszín egy ilyen találkozóhoz, de feltehetőleg a Groupama nagyobb konferenciatermei miatt volt erre szükség. A találkozó mellett üzleti fórumot is tartottak az említett országok részvételével.

Mindenesetre ha már ez volt a helyszín, a résztvevők a magyar külügyminisztertől kapott és a V4-es külügyérek nevével ellátott, minden bizonnyal ötletesnek gondolt focimezzel is pózoltak a fotókon, majd a népesebb csoportképeken felbukkant Gera Zoltán és Böde Dániel labdarúgó is.

Rendhagyó csoportkép focistákkal a magyar V4-elnökség első külügyminiszteri, Ausztria, Horvátország és Szlovénia delegációjával bővített találkozóján a budapesti Groupama Arénában 2017. július 10-én. Balról jobbra haladva: Michael Linhart, az osztrák külügyi és integrációs minisztérium főtitkára, Marija Pejcinovic Buric horvát miniszterelnök-helyettes, kül- és európai ügyi miniszter, Gera Zoltán labdarúgó, Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszter, Szijjártó Péter, Miroslav Lajcák szlovák külügyminiszter, Böde Dániel labdarúgó, Jakub Dürr cseh külügyminiszter-helyettes és Karl Erjavec szlovén külügyminiszter Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Ismeretes, a labdarúgás az egyiptomi elnök magyarországi látogatásán is kiemelt szerepet kapott, amikor Orbán Viktor miniszterelnök olyan videót posztolt Facebook-oldalára, amelyben Dzsudzsák Balázst atyailag megfeddte, amiért még mindig az „araboknál” focizik, majd bemutatta őt Abdel-Fattáh esz-Szíszinek, mondván, a focista „nagyon komoly ember”.

A vendégeknek tetszett a stadion

Reggel fél nyolckor kezdődött a sajtóregisztráció, de érdemi esemény csak háromnegyed tizenkettőkor volt, addig ide-oda szaladgáltak az újságírók – főleg a tévések és a fotósok – a termek között, hogy mindenkiről megfelelő felvételek készüljenek.

A helyszín egyébként több vendégnek is tetszett. Jakub Dürr cseh külügyminiszter-helyettes megköszönte, hogy az új stadionban találkoztak; míg Marija Pejcinovic Buric horvát miniszterelnök-helyettes, kül- és európai ügyi miniszter asszony dicsérte a vendéglátást – utalva a helyszínre is.

Nos, ők biztosan nem a VIP-lelátó bal szélén elhelyezkedő Telekom-szektoron át közelítették meg a sajtószobát, ahol a sajtótájékoztató zajlott. A szektorban ugyanis komoly átépítési munkák zajlanak, az újságírók ezen keresztül, koszban, lógó kábelek között mozoghattak a helyszínek között, annak ellenére, hogy a stadion kevesebb mint három éve lett kész.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

A terembe érkező felek mind egyenként sétáltak, csak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélgetett Karl Erjavec szlovén külügyminiszterrel. A sajtótájékoztatót Szijjártó szívélyesen kezdte, barátainak nevezve kollégáit. A találkozón a magyar elnökség „A V4 összeköt” szlogenjének szellemében arról egyeztettek a résztvevők, hogy az energetikai, közlekedési és digitális kapcsolatokat, összeköttetéseket javítani kell. Emellett témaként felmerültek a biztonsági kihívások is, így az ukrán konfliktusról, valamint a Nyugat-Balkán EU-ba való integrálásának felgyorsításáról is beszélgettek a felek. Ugyan Szijjártó utóbbival kezdte mondandóját, Marija Pejcinovic Buric horvát miniszterelnök-helyettes, kül- és európai ügyi miniszter megjegyezte, szerinte túlságosan háttérbe volt szorítva a bővítés kérdése, fontossága ellenére. Miroslav Lajcák szlovák külügyminiszter és lengyel kollégája, Witold Waszczykowski pedig arról beszélt, ambiciózus a magyar elnökség programja, amelyet teljes mellszélességgel támogatnak. A lengyel külügyér egyébként büszkén beszélt arról is, hogy a Három tenger együttműködés kapcsán Donald Trump amerikai elnök a múlt héten Varsóban járt.

A nyilatkozatokat követően három kérdést engedélyeztek a sajtónak, magyar részről csak az M1 kérdezhetett, ám egy felvidéki újságíró is arra volt kíváncsi, mint mi. A V4-en belüli feszültségekre vonatkozó kérdésére Szijjártó Lajcák felé fordult, akit „Miro barátomnak” nevezett, majd úgy folytatta, hogy sosem volt még ilyen jó a szlovák–magyar kapcsolat, valamint most a legerősebb a V4.

– A visegrádi csoportban semmiféle repedés nincsen. Értjük, hogy Nyugat-Európából próbálkoznak az egység megbontásával. Próbálkozni lehet, de nem fog sikerülni – jelentette ki Szijjártó, majd a vele a sajtótájékoztató alatt többször sugdolózó és összenevető Lajcák szólalt meg. Szerinte abból erednek véleménykülönbségek, hogy a V4-ből csak Szlovákia tagja az eurózónának, így máshonnan értelmezik az uniós vitákat.

Grigorij Meseznikov szlovák politológus korábban lapunknak úgy nyilatkozott, hogy Szlovákia a többsebességes Európában egyértelműen a maghoz kíván tartozni – ez és a slavkovi háromszög még komoly kihívást jelenthet a V4 számára.

Külügyi vezetők a miniszterelnöknél Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délután az Országházban fogadta a visegrádi csoport (V4) magyar elnöksége első külügyminiszteri találkozójának résztvevőit – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője. A V4-es külügyi vezetők Ausztria, Horvátország és Szlovénia delegációjával kiegészülve tárgyaltak Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter meghívására. A miniszterelnöknél folytatott megbeszélés fő témája az EU nyugat-balkáni bővítése volt, amelyet a résztvevők fő prioritásnak neveztek. A Nyugat-Balkán integrációs folyamatának felgyorsításával súlyos biztonsági kihívásokat lehetne megelőzni, de ehhez meg kell változtatni azt az időhúzó politikát, amely jelenleg Brüsszel, illetve egyes tagországok részéről tapasztalható – szögezték le a találkozón. Nagy hangsúlyt kapott a megbeszélésen a nyugat-balkáni migránsútvonal újranyílásának megakadályozása is –mondta a sajtófőnök. (MTI)

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.11.