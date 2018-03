Budapestre költözött az Orbánnak köszönetet mondó svéd politikus

Budapestre költözött egy radikális jobboldali svéd parlamenti képviselő, mert pártja nem indítja a szeptemberi parlamenti választáson. Kent Ekeroth a Svéd Demokraták (SD) színeiben februárban még a stockholmi parlamentben állt ki Magyarország mellett, védelmébe véve Orbán Viktort és a magyar kormány migrációs politikáját. A magyar miniszterelnök tevékenységét magyar nyelven köszönte meg.

Viszont a politikust villámcsapásként érte, hogy nem szerepel az SD szeptemberi választásokra összeállított jelöltlistáján, így gyors elhatározásra jutott. Az Expressen svéd napilap riportere Budapestre utazott, és itt nyomozta le Ekerothot. A bemutatott dokumentumok szerint a politikus céget alapított a magyar fővárosban, amely újságkiadással, tanácsadással foglalkozik. A lap videóján több pesti helyszín, az Andrássy út, a VI. kerületi Lázár utca és a VIII. kerületi Mikszáth Kálmán tér is feltűnik.

A párt tulajdonképpen kirúgta a parlamenti képviselőt, politikai karrierjének három év képviselőség után valószínűleg vége szakad. A lépés mögött a formáció politikai centrum felé való közelítése áll, Ekeroth viselkedése és viselt dolgai ugyanakkor már nem férnek bele a szelídülő Svéd Demokraták arculatába.

Ekeroth a radikálisok balhésabb csoportjához tartozott, már 2010-ben felhívta magára a figyelmet a később vasrúd-botrányként emlegetett esettel. Az akkori választások előtti kampányban két társával megfenyegettek egy Svédországban élő kurd humoristát, majd vasrudakkal szerelkeztek fel. Az előzmény az volt, hogy a humorista gyakran köszörülte a nyelvét a párton és a politikusokon, egyértelműen állást foglalva a Svéd Demokratákkal szemben. A botrány egyébként csak 2012-ben robbant, amikor nyilvánosságra került egy videó az esetről. A vasrudasok egyike, a politikai identitását először még a fiatal baloldalnál, majd a liberálisok ifjúsági szervezeténél kereső Erik Almqvist ekkor lemondott minden tisztségéről, visszaadta mandátumát, és Budapestre költözött. Ekeroth tulajdonképpen most csupán követte párttársát a magyar fővárosba. És mint az az Expressen által bemutatott dokumentumokból ki is derül, épp Almquist a cégének kézbesítési megbízottja.

