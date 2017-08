Budapestre várják Boris Johnsont

Élénken lobbiznak azért a visegrádi 4-ek, hogy szeptemberben Budapestre jöjjön Boris Johnson brit külügyminiszter – írja a BBC. A brit közszolgálati portál szerint Johnson a V4-ek csúcstalálkozójának vendége lenne, ahova egyébként minden bizonnyal Emmanuel Macron francia elnök is benéz majd. (Mint megírtuk, Macron egy, a V4-k szempontjából kifejezetten érzékeny téma miatt jön, a kelet-európai vendégmunkások helyzetét akarja újratárgyalni, ezenkívül Paolo Gentiloni olasz kormányfőt szintén meghívták, vele természetesen a migráció lenne a téma.) A BBC szerint brit részről egyelőre Philip Hammond pénzügyminiszter (volt külügyminiszter) látogatásával számolnak, de a vendéglátók Johnson érkezésének jobban örülnének, mert „vele inkább lehetne az országcsoport és Nagy-Britannia jövőbeni kapcsolatairól tárgyalni”. Egy diplomáciai forrásunk szerint egyébként egyelőre kevés esély látszik arra, hogy Boris Johnson jöjjön.

A BBC kiemeli, hogy David Davis, a Brexit-tárgyalásokért felelős miniszter idén már egy sor uniós tagállamot végiglátogatott (Dánia, Svédország, Szlovákia, Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Hollandia, Spanyolország, Portugália, Magyarország), és ez többekben felvetette a gyanút, hogy esetleg a tagállamok megosztására készülnek Londonban. (Davis Berlinben kétszer is járt, ami a BBC szerint azt mutatja, hogy „a Brexit feltételeit alapvetően a németek határozhatják meg”.) Egy kormányzati forrás ugyanakkor cáfolta a brit hírügynökségnek, hogy ilyesmire készülnének. Ha van is efféle szándék Theresa May kormánya részéről, egyelőre nem látszanak működni az erőfeszítések, az EU 27 tagállama ugyanis mindeddig valóban egységet mutat abban, hogy részükről csak és kizárólag Michel Barnier kilépésügyi főtárgyaló az illetékes.

A cikk szerint egyébként informálisan megtiltották a brit diplomatáknak, hogy kollégáikkal sörözzenek, koktélpartikra járjanak, vagy közösen nézzenek meccset, „megfosztva őket attól, hogy informális úton információkhoz juthassanak”.