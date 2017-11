Budapestről közvetlen légi járat lehet Casablancába

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára a Magyar–Marokkói Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság harmadik ülésén vett részt. Rabatból az MTI-nek telefonon elmondta, a tárgyalások egyik főtémája a turizmus volt, idén két új légi járat, a Budapest–Marrákes, és a Budapest–Agadir indult az országok között.

Ez azonban nem elégséges a közlekedési kapcsolatok szempontjából, mondta Magyar Levente, és közölte, ezért tárgyaltak a még hiányzó Budapest–Casablanca járat indításáról is. Ha ez sikerült, akkor lesz elégséges szinten a két ország közvetlen összeköttetése, mivel jelenleg félnapos program eljutni átszállással Budapestről Casablancába.

Emellett a turizmus fellendítésére előkészítenek egy-egy kampányt is a két országban a másikról.

A másik kiemelt területnek az államtitkár a mezőgazdaságot nevezte, mivel a téli időszakban számos olyan termény – zöldség vagy gyümölcs – van, ami Magyarországon nem terem meg, Marokkóban viszont igen. Hamarosan konkrét projektek valósulhatnak meg a vízgazdálkodás vagy a halkultúra területén is, jelenleg fél tucat konkrét projekt van előkészítés alatt.

Magyar Levente elmondta, hogy a gazdasági kapcsolatok élénkítésére magyar–marokkói üzleti fórumot is rendeztek Casablancában.

Szólt arról is, hogy Marokkó fontos szerepet játszik az illegális migráció feltartóztatásában, ebben évtizedes tapasztalata van. A két ország ezen a téren is együttműködik, biztonságtechnikai cégek közötti tapasztalatcserével, a határvédelem digitalizációjában és technikai fejlesztésében. A két ország politikailag is egy platformra került azoknak a támadásoknak és kritikáknak a kereszttüzében, amelyek az illegális migráció elleni küzdelmet a demokratikus értékrenden kívüli tevékenységnek tartják – mondta. Magyarország határozottan kiáll a polgárai védelméért – tette hozzá.

Jelenleg száz marokkói diák vesz részt magyar állami ösztöndíjprogramban, ennek bővítésére van igény, a kormány nyitott az ötvenfős bővítésére – közölte.