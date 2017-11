Bűnösnek vallotta magát az amerikai sportorvos

Bűnösnek vallotta magát Larry Nassar amerikai sportorvos, akit legalább 125 lány és fiatal nő szexuális zaklatásával vádolnak. A bűncselekményeket akkor követte el, amikor az Egyesült Államok Tornaszövetségének, illetve a Michigan Állami Egyetemnek dolgozott. Az 54 esztendős Nassar többrendbeli szexuális zaklatást ismert el, amelyeket 1998 és 2015 között követett el általában michigani otthonában vagy a klinikáján.

Nassar – akinek orvosi engedélyét áprilisban visszavonták – akár 25 év börtönbüntetésre is számíthat, az ítélethirdetésre várhatóan január 12-én kerül sor. A szexuális zaklatás mellett gyermekekről készült pornográf felvételek birtoklásával is vádolják. Az orvos ellen valló sportolók között van három olimpikon tornász, Aly Raisman, McKayla Maroney és a háromszoros ötkarikás aranyérmes Gabby Douglas is.