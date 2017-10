Bűnügyi eljárást kezdeményeztek Andrej Babis ellen

A cseh rendőrség büntetőjogi eljárást kezdeményezett Andrej Babis, a cseh ANO mozgalom elnöke, valamint Jaroslav Faltynek, a mozgalom alelnöke ellen. A cseh hatóságok adócsalással gyanúsítják őket – erősítette meg Lucie Kubovicová, az ANO szóvivője hétfőn Prágában. Babis és Faltynek parlamenti képviselők, de a cseh képviselőház már korábban mindkettejüktől megvonta a mentelmi jogot, és így lehetővé tette a bűnügyi eljárások megindítását – írja az MTI. Mindkét politikus tagadta a bűnösségét, illetve panaszt nyújtottak be az eljárás ellen.

A gyanú szerint Andrej Babis visszaélt a Gólyafarm nevű szabadidő- és kongresszusi központ építésekor az EU-s támogatással, és ezzel anyagi kárt okozott az uniónak. Jaroslav Faltynek a rendőrség szerint szintén visszaélt az uniós támogatással. A politikusok visszautasították a gyanúsítást, és azt állítják: „koncepciós eljárásról” van szó, melynek célja, hogy kárt okozzanak nekik az október 20-i és 21-i képviselőházi választások kampányának hajrájában.

Az ügyet az ellenzéki pártok és a cseh sajtó dobta fel még tavaly, amikor az akkori kormányfőhelyettest, pénzügyminiszter Babist adócsalással gyanúsították meg. Babis az ellenzéki kezdeményezésre összehívott rendkívüli alsóházi ülésen elutasította a bírálatokat, és azt mondta, szabályos üzleti akcióról volt szó. Andrej Babis hétfőn azt is közölte: feljelentette a Suman nevű csoportot, amely az év eleje óta a Twitteren folyamatosan az ő tevékenységét érintő, személyének lejáratását célzó különféle, állítólag eredeti dokumentumokat és hangfelvételeket hozott nyilvánosságra. Ez a csoport – melynek tagjai ismeretlenek – legutóbb néhány napja hallatott magáról, amikor olyan állítólagos dokumentumok másolatait közölte, amelyek azt bizonyíthatják, hogy a támogatást folyósító bank tudta, ki a Gólyafarm valódi tulajdonosa. Babis hétfőn megismételte, hogy soha nem volt a Gólyafarm tulajdonosa. A HSBC bank a dokumentumok eredetiségét nem volt hajlandó sem megerősíteni, sem cáfolni.

Az ANO mozgalom a szűk két hét múlva esedékes választások nagy esélyese. Kormányfőjelöltje, a mozgalom elnöke, Andrej Babis 1989 előtt tagja volt Csehszlovákia Kommunista Pártjának (KSC), s neve felbukkant az egykori kommunista állambiztonsági szolgálattal együttműködő személyek listáján is. Fedőneve állítólag Suman volt. A vállalkozó ezt tagadja, sőt jó hírnevének tisztázására Pozsonyban pert is indított, amelyet meg is nyert. A vádló, a szlovák Nemzeti Emlékezet Hivatala azonban fellebbezett, a másodfokú döntés kihirdetését október 12-re jelezte a pozsonyi bíróság.