Carnegie Intézet: Szétrombolja az uniót a lengyel és a magyar kormány

A magyar és a lengyel kormány jogállamot leépítő lépései miatt működőképessége határára jutott az Európai Unió, mivel az eddigi brüsszeli eljárások teljesen hatástalanok maradtak, nincs más hátra, minthogy az összes tagállamnak egyszerre kellene lépnie – írja a Carnegie Intézet Az EU értékeinek védelme Lengyelországban és Magyarországon című tanulmányában, amelyre a 444 hívta fel a figyelmet.

A Stefan Lehne és Heather Grabbe által jegyezett tanulmány arra szólította fel az EU tagállamainak a vezetőit, hogy egységesen és keményen lépjenek fel a magyar és a lengyel kormány ellen, mert ha engedik őket „tovább rombolni a jogállamiságot”, akkor maguk is az EU széteséséhez járulnak hozzá.

A szerzők azt javasolják, hogy az európai kormányok nyíltan és egyértelműen, közös állásfoglalásokkal támogassák az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásait e tagállamok ellen. Ezt külön-külön, a háttérben is nyomatékosan mondják meg a magyar és a lengyel kormány képviselőinek, ebben legyenek aktívak a nagykövetek is – tanácsolják. A szerzők ugyanakkor azt is kiemelik, lényeges az is, hogy más közép-európai kormányok is fellépjenek a lengyel és a magyar kormánnyal szemben, nehogy kettős mércével vágjanak vissza az érintettek.

Felhívják a figyelmet arra, hogy az eddigieknél sokkal szigorúbban kellene ellenőrizni az EU-s támogatások elköltését ezekben az országokban, és támogatni, hogy a következő, 2020-szal kezdődő pénzügyi ciklust eleve szigorúbb szabályokkal indítsák.

Emellett pedig hangsúlyozzák, hogy az Európai Néppárt gyakoroljon nyomást Orbán Viktor magyar kormányfőre, s továbbra is fenyegesse kizárással a Fideszt.

A tanulmány szerzői azt is javasolják, hogy amikor lengyelek és a magyarok azzal érvelnek, hogy más EU-s országokban is vannak hasonló szabályok, mint amelyeket éppen hoznak, akkor az érintett európai igazságügyi és belügyminiszterek határozottan utasítsák vissza ezeket az állításokat.

Megoldásként kiemelik továbbá, ha a magyarok és a lengyelek nem fogadják meg az EU javaslatait, és a 7-es cikkely alapján eljárás indul e tagállamok ellen, akkor az Európai Tanács összes kormánya támogassa ezt.

Az Európai Bizottságtól a tanulmány szerzői azt kérik, hogy a testület látványosabban és hangosabban utasítsa vissza az olyan típusú vádaskodásokat, mint amilyenen a legutóbbi magyarországi nemzeti konzultációban voltak. Általában is beszéljenek többet arról, hogy miért rossz a korrupció, miért jó a jogállamiság, a szerződések betartása.

A szerzők abban látják a veszélyt, hogy ezek az országok már az EU-s jogot sem tartják be. A magyar és a lengyel kormány nem fogadja be azokat a menekülteket, akiket a 2015. szeptemberi kvótadöntés alapján be kellene fogadni, a varsói kabinet ezenfelül nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának azon ítéletét, amely egy védett erdő kivágásától tiltotta el.

A 444 megjegyzi, az amerikai központú Carnegie Endowment Institute for Peace a világ egyik legbefolyásosabb külpolitikai kutatóintézete, 1910 óta igyekszik befolyásolni az USA külpolitikáját, és azóta nyílt már központja Moszkvában, Bejrútban, Pekingben, Újdelhiben és Brüsszelben is. Az utóbbi, európai ügyekre specializálódott irodája jelentette meg hétfőn a tanulmányt. Egyik szerzője, Stefan Lehne korábban az osztrák kormány befolyásos diplomatája volt, illetve az Európai Tanácsban irányította a Közép-Európával és a Nyugat-Balkánnal foglalkozó főigazgatóságot. A másik szerző, Heather Grabbe a Nyílt Társadalom Intézet európai politikával foglalkozó részlegét vezeti, korábban pedig az EU bővítési biztosának volt főtanácsadója.