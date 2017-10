Che Guevarától Nick Vujicicen át Putyinig

Emlékeznek még a régi híres VIT-ekre? A fiataloknak ez már semmit sem mond, de az idősebbeknek még felcsillanhat a szemük. A VIT a baloldali fiatalság legnagyobb találkozója ma is, de leginkább Latin-Amerikát érdekli. A most zárult fesztivált azonban Szocsiban rendezték. S hogy miért vállalta ezt fel Vlagyimir Putyin? Nem azért, mert baloldali lenne!

Ismét élettel telt meg az Olimpiai Park Szocsi központjában. Az egyik színpadon Che Guevaráról és az októberi forradalom 100. évfordulójáról beszéltek. A másikon a világhírű prédikátor és motivációs tréner, a karok és lábak nélkül született ausztráliai Nick Vujicic szónokolt a reményről és a keresztény hit adta erőről, odébb az orosz Szberbank elnöke, German Gref a sikert titkát igyekezett feltárni és a digitális világban rejlő lehetőségeket vázolta a fiataloknak. A Valdaj Klub tagjainak kis csoportja a világrend alakulásáról osztotta meg véleményét. A sportról beszélgetett a rúdugrás közelmúltbeli sztárja, jelenleg egyre sikeresebb sportdiplomata Jelena Iszinbajeva. De voltak bőven koncertek, az interaktív zónában pedig mások mellett a World of Tanks mutatkozott be. Közben az orosz vezetők Vlagyimir Putyinnal az élen a tengerparton zajló fesztivál és a város fölött lévő Krasznaja poljana között ingáztak, érezhetően nagyobb fontosságot tulajdonítva az utóbbi helyszínen zajló, Oroszországgal foglalkozó elemzőket és közéleti személyiségeket tömörítő Valdaj Klub éves találkozójának.

A Fekete-tenger partján fekvő város adott otthont egy hétig a hét végén befejeződött 19. Világifjúsági és diáktalálkozónak, közismert nevén a VIT-nek. A mottó a régi VIT-ek jegyében a békét, a szolidaritást, a szociális igazságosságot hirdette, természetesen az imperializmus elleni harc jegyében. A világ máig legjelentősebb baloldali rendezvényén 20 ezren vettek részt, fele-fele részben oroszok és külföldiek, köztük egyéni regisztrálással 80 magyar is. A 180 országból érkezett delegációk közül a legnagyobb, több mint kétszáz fős a kubaiaké, a kínaiaké, a vietnamiaké, a namíbiaiaké, az angolaiaké, az indiaiaké és Észak-Koreáé volt.

Ebből is látszik, hogy a baloldali ifjúsági szervezeteket tömörítő Demokratikus Ifjúsági Világszövetség égisze alatt 1947 óta zajló világifjúsági találkozók a kelet- és közép-európai kommunista rezsimek bukása után is megtartották ideológiai irányultságukat, de a súlypont áthelyeződött Ázsiára, Afrikára és Latin-Amerikára. Az első prágai találkozót követően Budapest 1949-ben adott helyszínt a fesztiválnak, amelyek az utóbbi időben már a baloldali kormányzás alatt álló fejlődő országokban zajlanak. Az utolsó hat találkozóból három Latin-Amerikában, így Kubában, Venezuelában és a legutóbb négy éve Ecuadorban volt. Oroszország kétszer rendezett VIT-et, előbb 1957-ben, majd 1985-ben, mindkettőt Moszkvában. Most érthető módon esett Szocsira a választás, hiszen a téli olimpia után rendelkezésre áll az infrastruktúra, így különösebb erőfeszítések nélkül megtartható itt egy ilyen népes találkozó. Az október 15-én kezdődött fesztivál első három napján azonban Kalinyingrádtól Vlagyivosztokig több orosz nagyváros is fogadott vendégeket, a nyitó napon pedig Moszkvában diák seregszemle zajlott.

Az orosz vezetés – ezzel is igazolva az ország erejét és globális ambícióit – mindent megtett, hogy emlékezetessé tegye az újabb VIT-et. Putyintól Kirijenkón és Grefen át Lavrovig vezető politikusok találkoztak a fiatalokkal, maga az elnök nemcsak megnyitotta a találkozót, de többször is megjelent a rendezvényen, a valdajosok előtt mondott beszéde után például „spontán” betért egy fesztiválozókkal teli kávézóba. A Kreml azonban ezen túl finoman szólva sem lelkesedett a találkozóért. Mint az elnöki adminisztrációhoz közel álló forrásaink elmondták, a rendezés gondolata két éve merült fel. A Demokratikus Ifjúsági Világszövetségben logikusnak látták, hogy az 1917-es forradalom 100. évfordulóján a világ baloldali ifjúsága Oroszországban gyűljön össze. Különösen az ázsiaiak és az afrikaiak támogatták lelkesen az ötletet, míg a putyini Oroszországgal az amerikai hegemónia elleni harcban egyetértő, ám azt több kérdésben, így például a homoszexuálisokkal szembeni fellépése vagy az európai radikális jobboldallal ápolt kapcsolatai miatt bíráló európai baloldal nem támogatta azt.

Nem lelkesedett különösen az ötletért Putyin sem. Mint forrásaink elmondták, a fesztivál rendezésének ötletét elővezető novo-ogarjevói találkozón a baloldali szervezetek vezetői azzal érveltek, hogy Oroszország ezzel a rendezvénnyel is kitörhet az elszigeteltségből, s a szabad világ vezetőjeként mutatkozhat. Az orosz elnök egykedvűen hallgatta az indoklást, s csak akkor csillant fel a tekintete, amikor arról volt szó, hogy a fesztivál alkalmat ad az új technológiák bemutatására is. Az elnöki adminisztráció minden bizonnyal figyelembe vette a rendezvénynek az orosz „puha erő” demonstrálásában jelentkező nemzetközi hozadékát is, igazán vonzóvá azonban azért válhatott számára, mert a Kreml mind nagyobb hangsúlyt fektet a fiatalokra. Putyin az év eleji tüntetések óta különösen figyel az új generációkra, s az utóbbi időben többször is találkozott fiatalokkal. Így aztán mindenki „megkapta a magáét”. Az orosz elnök ismét többször mutatkozhatott a fiatalok között, a rendezvénnyel demonstrálhatta, hogy Oroszország a jövőbe tekint és nagy hangsúlyt fektet a digitalizációra, az intelligens technológiákra. A baloldal foglalkozhatott Che Guevarával és a nagy októberivel, bírálhatta az amerikai imperializmust. Közben a fiatalok pedig bulizhattak egy nagyot.