Ciprasz Magyarországra jön, találkozik Orbánnal

Kedden Budapestre látogat Alexisz Ciprasz görög miniszterelnök – írja a BalkanEU.com. A radikális baloldali Sziriza vezetője az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális bizottságának négynapos budapesti ülésére érkezik a magyar fővárosba, Jakab Zsuzsanna európai regionális igazgató meghívására.

A portál úgy tudja, azért hívták meg a WHO regionális ülésére Cipraszt, mert a görög kormány olyan egészségügyi reformra készül, amely sokakat elvágna az egészségügyi ellátástól – és ez ellentétes a WHO európai egészségügyi terveivel. Ciprasz hivatalos WHO-vendégként előad a rendezvényen, majd egyeztet Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz WHO-főigazgatóval, akivel hétfőn Orbán Viktor magyar kormányfő is találkozott a Parlamentben.

Ciprasz ezt követően magával Orbánnal is tárgyal majd, a portál információi szerint az alábbi témákban: bilaterális kapcsolatok, regionális és nemzetközi ügyek, Európa jövője, a balkáni országok és a visegrádi négyek párbeszéde, nyugat-balkáni fejlesztések. A látogatás végén Ciprasz a magyarországi görög diaszpóra képviselőivel is találkozik.