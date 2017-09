Clinton szerint Sanders is tehet a demokraták vereségéről

Sokakat megdöbbentett saját pártján belül is a volt demokrata elnökjelölt, Hillary Clinton legújabb könyve, az What Happened (Ez történt), amelyben azt írta meg, hogyan élte meg vereségét a tavalyi választásokon a republikánus Donald Trumppal szemben. A volt first lady, szenátor, majd külügyminiszter egyik korábbi munkatársa szerint ez a politikus végső csapása, amelyet az övéire mér. Jared Huffman úgy látja, hogy a Demokrata Pártot ebben az időszakban inkább összefogni kellene, mint ilyen irományokkal darabjaira szakítani. A kötet, amelynek szerzője a hét végén indul népszerűsítő körútra, jövő héten kerül az amerikai könyvesboltokba.

Clinton előző két könyve Élő történelem és Hard Choices (Nehéz döntések) címmel jelent meg, de egyiket sem övezte akkora érdeklődés és felhajtás mint a mostanit. A kiadó, a Simon & Schuster szerint a mostani kötet olyan kérdésekről rántja majd le a leplet, mint az e-mail-botrány, amelyről azt írja: „Hatalmas volt a kísértés, hogy a sajtó és a kongresszus néhány tagjáról vudubabát készítsek és teleszurkáljam tűkkel. De főként magamra voltam mérges. Ostoba hiba volt. De ami igazán ostoba volt, az a pletyka, amely az ügyről elterjedt.” Clinton írásában gyakorlatilag a demokraták mindegyik befolyásos politikusát bírálja, köztük a volt elnököt, Barack Obamát, a volt alelnököt, Joe Bident, a zöldek jelöltjét, Jill Steint, a WikiLeaks főszerkesztőjét, Julian Assange-t és volt vetélytársát, Bernie Sanders szenátort. Obamát főként azért kritizálja, mert azt a tanácsot kapta tőle, hogy ne támadja Sanderst, annak érdekében, hogy nehogy megossza a pártot.

Bident pedig abban tartja hibásnak, hogy többször éles bírálatot kapott tőle amiatt, hogy nem tudta kellőképpen megjeleníteni a demokraták legfőbb értékeit, beleértve a középosztály segítéséről vallott politikáját.

A legcsípősebb bírálatot természetesen vetélytársa, Sanders kapta, akinek Clinton szerint „nevetséges” politikai javaslatai vannak, és rengeteg kifogásolható, egyenesen szexista személy akadt a támogatói között. Szerinte Sanders gyakorlatilag kikövezte az utat Trumpnak a győzelemhez azzal, hogy annyi kárt okozott az ő választási kampányának. A vermonti szenátor egyébként meglepően nyugodtan fogadta az őt ért kritikákat, és csak annyit reagált az írásra a The Hills című lapnak, hogy ideje, hogy a demokraták végre előre nézzenek és ne hátra. A lapnak Obama egyik munkatársa is megszólalt, aki szerint a könyv csak Clinton show-műsorának a része, és egyszerűen érthetetlen számukra, hogy mi is Hillary célja ezzel az egésszel. A médiában a legrosszabb véleményt a The New York Timesnak címezte.

A könyvből természetesen a volt FBI- igazgató, James Comey sem maradt ki, Hillary szerint Comey „mindent összezavart” azzal, hogy elővette a privát e-mail-botrány ügyét egy héttel a választások előtt. „Valójában nem csak Donald Trump ellen indultam, hanem az egész orosz hírszerzés ellen, egy félrevezetett FBI-igazgató ellen, és most ez ellen az istenverte elnökválasztó testület ellen is” – fogalmazott. Clinton úgy összegzi a 2016-os eseményeket, hogy míg ő egy klasszikus kampányt igyekezett levezényelni, Trump egy látványos valósághow-t adott a választópolgároknak, az emberek haragjára és a kialakult feszültségekre felépítve. A volt demokrata jelölt utólag úgy érzi, nem ismerte fel elég korán, amikor elkezdett kicsúszni a talaj a saját maga és stábja lába alól. Több dolog előtt is értetlenül állt, például, hogy miért nem volt annyi embernek szimpatikus: szerinte egyébként részben azért, mert ő nő, és egy férfi jelöltet szívesebben láttak volna. Mint mondja, sokáig fel sem fogta az események súlyát, csak akkor, amikor már hivatalosan is kiderült, hogy veszített, és férje, Bill Clinton mellett ült az autóban, útban az otthonuk felé. Úgy érezte, hogy azokban a percekben képtelen akár csak egyetlen szót is kiejteni a száján.

Hogy hogyan próbált felállni a vereségből? Saját bevallása szerint „imádsággal, jógával és egy jókora adag chardonnay-val”, de családjának is sokat köszönhet.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.09.