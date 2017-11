Csak egy kislány élte túl az oroszországi légikatasztrófát

A súlyosan megsérült kislányt repülővel egy habarovszki kórházba szállították. Az áldozatok közül ketten a személyzet tagjai, négyen pedig utasok voltak.

A repülőgép a Habarovszkból Nyelkan településre tartott, ahol még a leszállópálya előtt kényszerleszállást kísérelt meg.

A tragédia ügyében vizsgálat indult.

Az L-410 Turbolet a csehszlovák Let Kunovice repülőgépgyártó vállalat által kifejlesztett tizenkilenc személyes, két légcsavaros gázturbinával felszerelt, felsőszárnyas utasszállító repülőgép. Az 1971 óta készülő típust ma is gyártja a jelenleg Aircraft Industries néven működő cseh társaság, és több ország is alkalmazza a regionális légi közlekedésben.