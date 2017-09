Csak két rövid szó: Herr Kurz

Ha valamit el nem ront az Osztrák Néppárt (ÖVP) a bő öt hét múlva esedékes szövetségi választás kampányában, magabiztosan készülhet a győzelemre. A néppárt impozáns menetelésbe kezdett tavasszal, az akkor 20 százalékos támogatottság alá eső ÖVP most 33 százalékon áll, míg a vetélytársak, a szociáldemokraták (SPÖ), a radikális jobboldali Szabadságpárt és a Zöldek szinte tandemugrással zuhantak a május-szeptember közötti időszakban. A kutatóintézetek kimutatásaiban az SPÖ 23-25, az Orbán Viktor-rajongó Heinz-Christian Strache FPÖ-vezér alakulata 24, a környezetvédők pedig 6 százalékon állnak.

Az október 15-i választás előrehozott, mégpedig azért, mert májusban az alkancellári tisztséget betöltő Reinhold Mitterlehner a szociáldemokratákkal kialakult nézeteltérések miatt lemondott. Jól érezte, hogy a migránsválság gyorsabb, határozottabb, mindenekelőtt szigorúbb fellépést igényel, de a néppárt keze a koalíciós szerződés miatt kötve volt. És rég ráérzett ugyanerre a külügyminiszter és kancellárjelölt Kurz, aki konzekvens módon sürget szigorú, átfogó lépéseket a kérdésben Brüsszelnél, és figyelmeztet a párhuzamos társadalmak kiépülésének veszélyeire, legyen bármilyen befogadó is az osztrák társadalom. Ezzel a retorikával sikeresen fogta ki a szelet a Szabadságpárt vitorlájából. A kérdés annyira központi helyet foglal el a kampányban, hogy még az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága is úgy érezte, állást kell foglalnia és önmérsékletre intett.

A pártok trendfordulója mögötti magyarázat nem bonyolult, egyetlen emberhez köthető. A versenyszférába épp átigazolt Reinhold Mitterlehner tavaszi eltávolítása az ÖVP elnöki posztjáról, és a 31. életévét most augusztusban betöltött Sebastian Kurz megválasztása telitalálat volt, csakúgy, mint Kurz első lépése ebbéli minőségében. Sebastian Kurz Listája - Az Új Néppárt néven egy, a nem konzervatív választók felé egyaránt nyitott formációval és listával vág neki a megméretésnek. Stratégiája bejön, Kurz rátermettsége elképesztő népszerűséggel párosul, baloldali érzelmű osztrákok is benne látják a fullasztó kétlaki kormányzástól, a koalíciós berendezkedéstől való elszakadás esélyét. A parlamenti felállás jelenleg a következő: a koalíciós társaknak, a szociáldemokratáknak és Kurzéknak egyaránt 51, a radikálisoknak 38, a zöldeknek 21 mandátumuk van. De nemcsak emiatt lehet készülni, hogy ezek a viszonylag kiegyensúlyozott erőviszonyok borulni fognak. Christian Kern osztrák kancellár, a szociáldemokraták elnöke hétfőn bejelentette, hogy ha az SPÖ második helyen végez, úgy ellenzékbe vonul. És ezzel vége lesz az SPÖ és az ÖVP évtizedes házasságának is.

Az MTI által is idézett Research-Affairs kutatóintézet által augusztus végén bemutatott felmérés szerint legtöbben, az osztrákok harminc százaléka FPÖ-ÖVP koalíciót tart elképzelhetőnek és mindössze 11 százalék tartaná jó megoldásnak a jelenlegi néppárti és szociáldemokrata közös kormányzás folytatását. A megkérdezettek 14 százaléka az SPÖ, a Zöldek, a liberális Neos és az erősen rendszerkritikus Peter Pilz listája közötti együttműködésre voksolna, 12 százalék pedig az FPÖ-SPÖ koalíciót részesítené előnyben.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.08.