Cseh választás: átalakult a pártrendszer, nehéz lesz a kormányalakítás

Jelentős változások várhatók a csehországi politikában, mivel a szombati választásban az eddig bírálók kerekedtek felül, míg a hagyományos, ideológiai profillal rendelkező tömörülések visszaszorultak – röviden így értékelhető az MTI szerint a mostani cseh parlamenti alsóházi választás eredménye. Egy másik lényeges pont, hogy bár a szlovák származású multimilliárdos, Andrej Babis vezette ANO mozgalom szokatlanul nagyarányú győzelmet aratott, nehéz és bonyolult kormányalakítás előtt állnak. Az egyik alapprobléma, hogy Andrej Babis ellen büntetőeljárás van folyamatban az európai uniós támogatásokkal való visszaélés gyanúja miatt. Emiatt a parlamenti pártok többsége elutasítja a vele való kormányzati együttműködést, ami azonban változhat.

Az 1993-ban alakult Csehországban eddig még sosem történt meg, hogy a 200 tagú képviselőházban a választások győztesének háromszor annyi, 78 mandátuma legyen, mint a második helyezettnek: a Polgári Demokratikus Párt (ODS) 25 helyet szerzett. A korábbi választásokon ez a különbség minden esetben minimális volt. Új fejlemény az is, hogy a képviselőházban kilenc párt foglal majd helyett, amíg eddigi legtöbb hét volt. Új a Cseh Kalózpárt, illetve a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom. Mindkét tömörülés a hagyományos pártok kemény kritikusa.

A választások vesztese a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD), a Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja (KSCM), valamint a jobboldali TOP 09 párt is. A szociáldemokraták és a kommunisták történetük legrosszabb eredményét érték el, ennek ellenére egyik párt elnöke sem jelezte lemondását. Az államfő valószínűleg Andrej Babist bízza meg kormányalakítással. Milos Zeman előbb konzultálni akar a pártvezetőkkel, és csak a szabályok engedélyezte utolsó, a választások utáni 30. napra hívja össze az új képviselőház alakuló ülését. Zeman ezzel a saját szerepét is megerősítette. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy januárban elnökválasztás lesz Csehországban, amelyen Zeman szeretné megvédeni bársonyszékét. Bár Csehországban az elnököt közvetlenül választják meg, a pártok álláspontja, hogy kit támogatnak, fontos szerepet kap a folyamatban.

Prágában általános a várakozás, hogy minden probléma ellenére Andrej Babis lesz az új miniszterelnök. Az, hogy kik lesznek az ANO partnerei, egyelőre nyitott. A leggyakrabban a Tomio Okamura vezette, bevándorlásellenes SPD-t és a kommunistákat emlegetik, akik ezt nem is zárják ki. Babis azonban azt mondta, hogy velük nem kíván összeállni, s mozgalma programjához legközelebb állónak a Polgári Demokratikus Pártot, a szociáldemokratákat, valamint a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalmat nevezte meg. Azok viszont az ő személyét utasítják el. Andrej Babis képviselővé választásával újra mentességet szerzett, ami azt jelenti, hogy az ellene indított büntetőeljárást leállítják. Újraindításához a rendőrségnek ismét kérnie kell majd a parlamentet, hogy vonja meg Babistól, illetve a vele együtt gyanúsított Jaroslav Faktynektől, az ANO alelnökétől a mentességet. Ez semmiképpen sem lesz rövid eljárás, s az eredmény is kétséges.

Mindemellett már a külpolitikára is oda kell figyelniük, az EU-ban a V4-eken kívül is partnereket kell találniuk – idézte a hétvégi csehországi képviselőházi választásokon győztes ANO mozgalom elnökét, Andrej Babist a cseh közszolgálati hírtelevízió (CT24) vasárnap. Babis szerint Csehországnak aktív szerepre kell törekednie az Európai Unióban, olyan szövetségeseket kell keresnie, akikkel közös céljai vannak: „Elő kell készítenünk a témákat, és javasolnunk kell az Európai Tanácsnak, hogy mit is akarunk megváltoztatni. Az élelmiszerek kettős minőségét, a migráció elleni harcot és további kérdéseket.” Mint fogalmazott, kétségtelenül szövetségesük Ausztriában a leendő kancellár, Sebastian Kurz, „akinek véleménye a migrációról megegyezik a mi véleményünkkel”. Emellett úgy véli, hogy a V4-eknek is új szövetségesekként kell tekinteniük Ausztriára vagy épp Szlovéniára, Horvátországra és talán más országokra is a Balkánról – idézte a választásokon győztes párt elnökét a cseh közszolgálati hírtelevízió.