Csúcsminisztériummal küzd Kína a szennyezés és a klímaváltozás ellen

Jelentős kormányzati átszervezések zajlanak épp Kínában, aminek keretében egy meglepő változást is bejelentettek: az épp csak tíz éve létező környezetvédelmi minisztériumot felduzzasztják, és egy új, csúcstárcát hoznak létre, az Ökológiai Környezet Minisztériuma néven – írja a Reuters hírügynökség. Ebben a minisztériumban vonják össze az eddig más tárcáknál szétszórt felelősségeket: a levegő-, a folyó-, a tenger- és a talajszennyezés elleni fellépést és a klímaváltozás kezelését is.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A környezetszennyezés régóta Kína legnagyobb problémái közé tartozik: a rendkívül gyors gazdasági fejlődés és a növekvő városok helyenként szinte élhetetlen környezetet teremtettek, például a szmoggal vagy a szennyezett vizekkel. A pekingi kormány csak nemrég kezdett fellépni ez ellen, és a tervek szerint most egy sor törvényt hoznak a környezetvédelem megerősítésére, monitoring rendszereket és egységes hatósági felügyeletet állítanak fel.

Az éghajlatváltozást okozó gázok kibocsátásának felügyelete eddig a gazdasági tervezést végző Nemzeti Fejlesztési és Reform Bizottság hatáskörébe tartozott, vagyis alapvetően gazdasági kérdésként kezelték. Most azonban ez is az új, megerősített környezetvédelmi minisztériumhoz kerül majd. Ez is annak a jele, hogy Pekingben komolyan gondolják a klímavédelmi vállalások betartását – ami az ország érdeke is, hiszen egyes területein nagyon komoly gondokat okoz már most is az aszály.