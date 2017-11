Csúnyán beszólt elődjének az új holland nagykövet

„Ostoba és diplomatához nem méltó” („silly and unprofessional”) – ezekkel a jelzőkkel illette a nyáron távozó holland nagykövet, Gajus Scheltema a 168 Órának adott interjújában elhangzottakat a diplomata utódja – tudta meg a Magyar Nemzet diplomácia forrásból. Információink szerint René Enrico van Hell október 26-án járt bemutatkozó látogatáson Takács Szabolcsnál, a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős államtitkáránál, itt került szóba az interjú.

Gajus Scheltema augusztus végén azt mondta a 168 Órának, hogy a magyar kormány éppen olyan mechanizmusok mentén keres magának ellenségképet, mint az Iszlám Állam teszi. A nyilatkozat után Szijjártó Péter bejelentette, hogy visszahívják Hágából a magyar nagykövetet – aki egyébként amúgy is szabadságát töltötte itthon, ráadásul a nagykövetség épülete is be volt zárva felújítás miatt. A magyar külügyminiszter azzal is fenyegetett, hogy René Enrico van Hellt addig nem fogadják semmilyen kormányzati fórumon, amíg a holland kormány el nem határolódik Scheltema nyilatkozatától. Ez végül hamar megtörtént, így az új nagykövet rendben átadhatta megbízólevelét.