Darabolós gyilkoshoz vezetett a randiapplikáció

Az ázsiai szigetországban letartóztattak egy amerikai turistát, Yevgeniy Vasilievich Bayraktart, mert ő volt az utolsó, akivel találkozót beszélt meg az a japán hölgy, akinek testrészeit Oszaka különböző pontjain találták meg. Először a hjógoi nő fejére bukkantak rá a rendőrök, amely egy bőröndbe volt rejtve egy szálláshelyen, ezután indultak a többi testrész keresésére, amelyeket igen messze helyeztek el egymástól. A hölgy lábait már a Kiotó környéki erdőkben találták meg.

A 26 éves, New York-i Bayraktar januárban érkezett a felkelő nap országába, és egy olyan randiapplikáción ismerkedett meg az áldozattal, amit kifejezetten azért hoztak létre, hogy külföldiek csinos japán nőkkel találkozhassanak. A 27 éves hölgy február 15-én tűnt el, és az utolsó üzenet, amit a barátaival váltott, arról szólt, hogy Szanda városából Oszakába utazik majd randevúra.

Meg is érkezett a következő napon, és a biztonsági kamerás felvételek szerint fel is mentek a férfi szállására. A következő képek azonban már csak Bayraktart mutatják, amint egy hatalmas bőrönddel ki-be járkál az apartmanból. A lakásban számos vérnyomot is találtak, és a szagokból is arra lehetett következtetni, hogy valaki tetemes mennyiségű légfrissítőt fújt ki a helyszínen. Ami furcsa az esetben, hogy a testrészeken a vágásnyomokon kívül más sérülést vagy ütésnyomot nem találtak – írja a Kyodo News.