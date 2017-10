Donald Trump elnöki rendeletet írt alá az Obamacare módosításairól

A csütörtökön a kora délutáni órákban a Fehér Házban ünnepélyes keretek között aláírt elnöki rendelet lehetővé teszi a szövetségi hatóságoknak, hogy változtassanak bizonyos, érvényben lévő szabályzókon. Elemzők szerint az elnöki rendelet az első lépés az előző elnök, Barack Obama nevével fémjelzett, Obamacare nevű egészségbiztosítási törvénynek a kongresszus együttműködése nélküli teljes átalakításához.

A direktíva nem eredményez azonnali alapvető változtatásokat az egészségbiztosítás rendszerében, hanem elrendeli a munkaügyi, a pénzügyi és az emberi erőforrások minisztériumának, hogy dolgozza ki azokat a szabályzókat, amelyek lehetővé tesznek az Obamacare-ben rögzített biztosítási formáktól eltérő egészségbiztosításokat is.

Így például a rendelet nyomán lehetővé válhat, hogy valaki olyan egészségbiztosítást vásároljon, amely nem tartalmazza az anyasági segély vagy az újszülöttgondozás finanszírozását, a pszichiátriai betegségek vagy a különböző függőségek kezelési költségeinek fedezését. Az Obamacare előírásai szerint ugyanis eddig csakis olyan biztosítást lehetett vásárolni – akár a munkaadó finanszírozta ezt, akár valaki egyénileg kötötte a biztosítást –, amely kötelezően magában foglalta e szolgáltatások biztosítási költségeit is.

A rendelet nyomán könnyebb lesz a rövid távú és viszonylag kevés szolgáltatást fedező, de olcsó és könnyen hozzáférhető egészségbiztosítás időtartamának meghosszabbítása is. Ezt a fajta biztosítást eddig csakis három hónapra lehetett megkötni. A tervek szerint lehetővé teszik a nem a lakóhely szerinti – azaz más szövetségi államokban – köthető egészségbiztosítást is, amelytől azt remélik, hogy versenyhelyzetet teremtve szintén csökkenti a biztosítások magas árait. Várhatóan eltörlik a büntetés terhe melletti kötelező biztosítást is.

Elemzők megjegyzik, hogy a döntéssel az amerikaiak olcsóbban juthatnak egészségbiztosításhoz. Az elnöki rendelet aláírásakor Donald Trump szintén azt hangsúlyozta: e változtatások nem kerülnek pénzébe a szövetségi kormányzatnak, viszont az emberek olcsóbban vásárolhatnak biztosítást.

A tervek bírálói szerint azonban az új intézkedések azzal a veszéllyel járhatnak, hogy a fiatal és egészséges amerikaiak nem vásárolnak majd egészségbiztosítást, ezért a rendszerben „bent maradó” idősebb és betegebb korosztályok biztosítási költségei megnőnek majd.

Chuck Schumer, a szenátus demokrata párti frakciójának vezetője közleményben bírálta az elnöki rendeletet. Mint írta, miután a kongresszusban kudarcot vallott az Obamacare visszavonása, a rendelet aláírásával az elnök „szabotálja a rendszert”.