Donald Trump nekiment az iráni atomalkunak

Donald Trump nem sokat ad a világra. Hiába tiltakzotak, előbb kilépett a párizsi klímaegyezményből, most hiába próbálák lebeszélni a nagyhatalmak, a szövetségesei, sőt még saját védelmi miniszterei is, mégis nekiment az iráni atomalkunak is. A törvény szerint az amerikai elnöknek 90 naponta kell megvizsgálnia, hogy Irán betartja-e a 2015-ben megállapított feltételeket, és hogy a megegyezés az Egyesült Államok érdekeit szolgálja-e. Donald Trump már kampánya során is a valaha volt legrosszabb alkunak nevezte az elődje - továbbá Oroszország, Kína, Franciaország, Nagy-Britannia és Németország - által tető alá hozott megállapodást, ám hatalomba kerülése óta eddig nem bolygatta az ügyet. Eddig.

Az amerikai elnök abban ugyan nem talált valódi fogást, hogy a perzsa állam tartja-e magát a megegyezéshez - minden jelentés ezt támasztja alá. A megegyezés eredeti célja, hogy Irán ne építhessen nukleáris fegyvert, és ez teljesül is. Sérelmezi viszont, hogy Teherán rakétatesztjeivel és „közel-keleti terroristák támogatásával” megszegi az alku „szellemét”. Ez pedig szerinte már sérti az Egyesült Államok érdekeit. Ennek szellemében régóta várt pénteki beszédében Trump keményen nekiment az iráni rezsimnek. Konkrét lépésként szankciók kivetését jelentette be az iráni Forradalmi Gárda ellen, amit „a legfelsőbb vezető személyes, korrupt terrorerejének” nevezett.

Ugyanakkor taktikusan mégsem az alku teljes felrúgása mellett döntött, csak nem erősítette meg a megállapodásban foglaltakat. Ezzel most a Kongresszusnak dobta a labdát. A testületnek 60 napja van arra, hogy döntsenek a szankciók bevezetéséről Irán nukleáris programja miatt, azaz lényegében a megállapodás felrúgásáról. Csakhogy a történetben dupla csavar van, Trumpék ugyanis nem ezt akarják. Rex Tillerson amerikai külügyminiszter szerint a cél az, hogy a Kongresszus kiegészítéseket hozzon, amolyan „vörös vonalakat”, melyek megszegésével a perzsa állam „élesítené” az amerikai ellenlépéseket. A legfőbb ilyen vörös vonal az interkontinentális ballisztikus rakéták tesztjeinek folytatása lenne. Azt Washingtonban is tudják, hogy a perzsák nem fognak újra tárgyalóasztalhoz ülni, különösen mert maguk mögött tudják a világ többi részét. De azt remélik, a nyomás hatására arra nyílhat esély, hogy az alkut kiegészítsék. Ezzel a kecske is jól lakik és a káposzta is megmarad: Trump teljesítette a kampányígéretét, nyomást gyakorol Teheránra, ugyanakkor az alku is megmarad. Az elnök lépése azonban kockázatos, mert ehhez a republikánus többség mellett néhány demokrata szavazatára is szüksége lenne.