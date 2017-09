Donald Trump sosem hallott még ekkora pfújolást

Donald Trump amerikai elnök kitart álláspontja mellett, miszerint az amerikai futballjátékosoknak a pályán vigyázzban kell állniuk a himnusz elhangzásakor.

Az elnök kedden három Twitter-bejegyzésben is kitért a péntek óta tartó vitájára. Az egyikben leszögezte, hogy azért csappant meg az érdeklődés az NFL csapatainak mérkőzései iránt, mert az embereknek arra kell figyelniük, hogy „országunkkal tiszteletlenül viseltetnek-e". A másik bejegyzésben egy vasárnapi mérkőzésre tért ki: „életemben a leghangosabb pfújolást akkor hallottam, amikor a dallasi csapat valamennyi játékosa letérdelt" a himnusz alatt. Egy harmadik bejegyzésben azt írta: „micsoda méreg!".

Szombat esti koncertjén Stevie Wonder, a huszonötszörös Grammy-díjas énekes is letérdelt a New York-i Central Parkban. Stevie Wonder után egy másik sztár, a tízszeres Grammy-díjas és Oscar-jelölt Pharrell Williams is térdelve tiltakozott a rasszizmus ellen hétvégi koncertjén.

Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban így fogalmazott: „azt mondtam ki, amit amerikaiak milliói gondolnak".

Trump péntek óta vitázik a labdarúgókkal és a labdarúgó-klubok tulajdonosaival arról, hogy mi a helyes viselkedés a focipályán, amikor felcsendül a nemzeti himnusz. Szerinte a nemzeti lobogóval és az egész országgal szembeni tiszteletlenség nem vigyázzban állni, ezért azt javasolta, hogy azokat a játékosokat, akik letérdelnek, vagy egymásba kapaszkodnak, fel kell függeszteni. Szavait heves bírálatok fogadták, még a nyíltan republikánus edzők és csapatvezetők is élesen bírálták az elnököt, akinek szerintük „okosabban kellene beszélnie”.

A letérdeléssel vagy összekapaszkodással a futballisták a Trump elleni tiltakozásukat kívánják kifejezni. Az amerikai sajtóban „letérdelési mozgalomnak" nevezett akciósorozatot még tavaly kezdte el Colin Kaepernick, a San Franciscó-i csapat egyik játékosa, aki a rendőrök feketékkel szembeni bánásmódja ellen akart ily módon protestálni. A mostani tiltakozások már Donald Trump politikája ellen fogalmazódnak meg.