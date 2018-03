Donald Trump veje nem lát több szigorúan titkos iratot

John Kelly – a Fehér Ház kabinetfőnöke – lefokozta az ideiglenes hozzáférésű tanácsadók, így többek között Donald Trump veje, Jared Kushner biztonsági engedélyét. Ez pedig azt jelenti, hogy Kushner és fehér házi tanácsadó kollégái nem férhetnek többé hozzá a szigorúan bizalmas információkhoz.

A korábban belbiztonsági miniszteri pozíciót betöltő Kelly február 16-án ismertette döntését, miszerint az ideiglenes hozzáféréssel bíró dolgozók a „szigorúan titkos” helyett csupán a „titkos” minősítésű iratokba tekinthetnek bele, de a lépés csak most kapott nyilvánosságot. Trumpot a rendelet kihirdetésekor arról kérdezték, a szigorítás miatt adna-e jobbkezének különleges engedélyt, ő azonban annyit válaszolt, hogy ez kizárólag a kabinetfőnök hatáskörébe tartozik, így nem is kíván beleszólni a döntésbe. Az elnök esetleges beavatkozása természetesen komoly feszültséget szülne a Fehér Házban. Egyébként is sok a feszültség, ez is lehet az oka Trump hárító reakciójának – hivatalosan egyébként megtehetné, hogy segíti Kushnert.

Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője nem kívánta kommentálni a intézkedést, de megjegyezte, hogy „bár nem fűztünk hozzá semmit Jared ügyéhez, annyit elmondhatunk, csapatunk értékes tagja, aki továbbra is ellátja majd azon fontos feladatait, amelyeket eddig is. A lefokozás nem befolyásolja a munkavégzését”.

Az ügy előtt a The Washington Post közölt egy cikket, amely szerint már négy ország is megvitatta, hogyan lehet irányítani Kushnert, kihasználva zavaros üzleti ügyeit, pénzügyi gondjait és tapasztalatlanságát. Ezután néhány órával a Trumppal szintén rossz viszonyban lévő CNN arról írt honlapján, Robert Mueller különleges ügyész kihallgatná Trump üzleti köreinek szereplőit – többek között Kushnert – is, mert közük lehet a 2016-os választásokat érintő esetleges orosz befolyásolási kísérlethez.

Trumpot tehát több oldalról is támadják. Mueller és csapata egyre több emberét vizsgálja az orosz kapcsolatok miatt, és hatalmas nyomás nehezedik rá mindkét oldalról a fegyvertartás szigorítását illetően a floridai iskolai tömegmészárlás óta. John Kelly nem nézi jó szemmel Trump lányának, Ivankának kormányzati szerepvállalását sem.

Ellenpropaganda A Pentagon költségvetéséből 40 millió dollárt (10 milliárd forintot) adnak az amerikai külügyminisztérium által fenntartott, külföldi propaganda- és dezinformációs kampány elleni szervezetnek – látott napvilágot a közelmúltban. A Globális Elkötelezettség Központja (GEC) a további finanszírozásnak köszönhetően fokozhatja a „rosszindulatú” online tartalmak elleni harcot. A pénzt civil csoportok, médiatartalom-előállítók, nem kormányzati szervezetek (NGO-k), állami és magánfinanszírozású kutatóintézetek között osztják szét. A támogatást azok kapják, akik a legjobb módszerekkel állnak elő a területen. Az Információ-hozzáférési alap nevet kapó program funkciója hivatalosan az, hogy „támogassa a köz- és a magánszférában dolgozó partnereket a külföldi propaganda és dezinformáció leleplezésében, illetve az ellenlépések megtételében”. Az amerikai külügyminisztérium illetékes helyettes államtitkára, Steve Goldstein arra utalt, hogy az ilyen támadásoktól való védelem csak a mostani kezdeményezés egyik oldala lesz a sok közül. Mint mondta, „nem kizárólag védelmi felállásra van szükségünk, hanem támadásba is át kell mennünk”. Arról is beszélt, hogy a lépés révén „mélyebb partnerséget tudunk kiépíteni szövetségeseinkkel, a Szilícium-völggyel és más partnerekkel a harchoz”. A védelmi minisztérium először 2016 decemberében Obama elnök aláírásával kapott hatvanmillió dollárt a Kína, Észak-Korea és Oroszország által folytatott propaganda elleni harcra, szélesítve a GEC funkcióját, amely korábban kizárólag a terrorista propaganda ellen küzdött. (Z. G.)

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.01.