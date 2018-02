Drónok fogják védeni a téli olimpiát

High-tech védelmet kap a téli olimpia – írja a Bitport. A technikai portál cikke szerint a dél-koreai sportrendezvények biztonságáért felelős csapat egyebek mellett drónvadászokkal készül a lehetséges fenyegetések elhárítására.

Phjongcshangban a drónok védelmi őrjáratokat tartanak majd, ami egyfelől információszerzésre, a terület átvizsgálására is jó, ám az apró légi járművek elfogási feladatra is bevethetők lesznek. A védelmi repülő szerkezeteket ugyanis hálóval is felszerelik, amellyel elkaphatnak majd minden jogosulatlanul felbukkanó drónt.

A drónvadászat másik hatása az lehet, hogy nehezebb lesz a versenyekről és a sztársportolókról a levegőből illegális fotókat és videókat készíteni. Sokkal komolyabb célja a drónok bevetésének az esetleges terrortámadások megakadályozása is.

A repülőarzenált a drónok mellett különleges figyelőegységek egészítik majd ki. Ezek a repülők olyan szenzorokkal vannak ellátva, amelyekkel 150-200 méteres magasságból is lehetséges arcról azonosítani embereket.

A földön pedig a telepített zárt láncú kamerahálózat automatikus mozgásérzékeléssel őrzi majd a játékok békéjét napi 24 órában, és bevetnek három röntgenfelvételek készítésére alkalmas járművet is, amellyel a helyszínek közelébe érkező autókat tudják átvilágítani – részletezi a cikk.