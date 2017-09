Durván elszálltak a benzinárak Észak-Koreában

Ha a nukleáris és rakétakísérleteket nem is sikerült leállítani, egy dologban boztosan működnek az Észak-Korea ellen meghozott ENSZ-szankciók: az elzárkózó diktatúrában meredeken emelkednek az üzemanyagárak. Egy, a Reuters hírügynökség által idézett, északi disszidensen átal működtetett weboldal tanúsága szerint a privát árusoknál egy hét alatt százalékkal nőtt a benzin, illetve 65 százalékkal a gázolaj ára.

Az ENSZ biztonsági tanácsa legutóbb szeptember 11-én fogadott el szanciókat Phenjan ellen, válaszul a rezsim hatodik – minden korábbinál erősebb – kísérleti atomrobbantására. Egyebek mellett évi kétmillió hordóban maximalizálták a feldolgozott olajtermékek éves importját és a jelenlegi szinten fagyasztották be a nyersolaj bevitelét.

Daily NK nevű webszájtot üzemeletető északi disszidensek telefonon kapnak adatokat az országból, ezek azt mutatják, hogy a fővárosban, illetve két északi határvárosban az átlagos benzinár egy hét alatt kilogrammonként 1,73 dollárról 2,51 dollárra (nagyjából 650 forintra) emelkedett. A gázolaj ára pedig kilója 1,30 dollárról 2,10 dollárra (544 forint) emelkedett. Az áremelkedést egy koreai elemző szerint a készletek csökkenése okozza, mert mind a hatóságok, mind a magánkereskedők visszatartják az árut.

Észak-Korea nemzeti ideológiája az önellátásra épül, de kőolajból erre biztosan nem képesek. Az olajtermékeket elsősorban Kínából, kisebb részben Oroszországból szerzik be. Finomított kőolaj-termékekből nagyjából évi 4,5 millió hordóval importálnak, nyersolajból pedig kétmillió hordóval. Korábban az autók és az üzemanyag-ellátás is kizárólag állami kézben voltak, de ma már létezik valamiféle magánpiac, amelyen egyes, politikailag megbízható emberek komoly vagyont is képesek felhalmozni.