Egész iparág épült Indiában az iskolai csalásokra

A diákok többsége puskázott már életében legalább egyszer, a világ szinte minden pontján. De Indiában nem csak a miniatűr, az ingujjban gondosan elhelyezett papírfecnik jelentik a csalást, hanem kemény pénzeket fizetnek azért a tanulók családjai, hogy valaki elküldje gyermeküknek a helyes válaszokat. Itthon szinte elképzelhetetlen lenne, hogy valaki több mint 60 ezer forintot fizessen egyetlen jeles matekdolgozatért, ám a világ második legnépesebb országában ez az átlagos árfolyam, ha valaki biztosra akar menni a teszteken.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az elmúlt hónapban több tízmillió diák indult neki a vizsgaidőszaknak, amin az egész jövőjük múlik – az egyetemeken, és persze később a munkahelyeken ugyanis igen korlátozottak a helyek, így mindenki igyekszik a legjobb eredményeket elérni. A helyzetet össze sem lehet hasonlítani még egy itthoni népszerűbb (mondjuk kommunikáció-médiatudomány) szakkal sem, Indiában csupán a fiatalok egytizede jut be egy felsőoktatási intézménybe.

Az úgynevezett „csaló-maffia” ezt a kétségbeesett helyzetet használja ki egy olyan országban, ahol minden évben 17 millió ember csatlakozna a munkaerőpiachoz, és amely csupán 5,5 millió állást kínál a frissen végzetteknek. A diákokra épülő „fekete iparág” nem mindig tud teljesen észrevétlen maradni, néhány hete például kiderült, hogy a tesztek előtt 90 perccel a teljes feladatsor kiszivárgott és futótűzként terjedt a WhatsApp nevű mobilos applikáción. A botrány miatt Delhiben több 2,8 millió diákkal közölték, hogy egy új időpontban újra kell majd írniuk az egész vizsgasort. „Az egész egy mentális kínszenvedés” – nyilatkozta a Guardiannek a 15 éves Kirath Kaul, akinek ebben a hónapban újra kell majd írnia a matematika vizsgát – Pedig az előző napot teljes mértékben tanulással töltöttem és még éjjel is ébren maradtam emiatt - panaszolta.

Diákok tüntetnek Phedra Javadekar oktatási miniszter ellen, 2018. március 30-án Újdelhiben, miután kihirdették, hogy a csalások miatt úra kell vizsgázniuk Fotó: Money Sharma / AFP

Nem csak az újraírás lehet az egyetlen szankció ha valakit csaláson kapnak. Tavaly az egyik legszegényebb tartományban, Biharban több, mint 1000 diákot rúgtak ki csalás miatt. Ugyanebben az évben az egyik tárgyból (művészetekből) legmagasabb pontszámot elérő diák egy 42 éves férfi lett. Az eminens diák akkor keltett gyanakvást az emberekben, amikor előkerült róla egy felvétel még 2016-ból, amelyen egy interjú során a politikatudományt összekeverte a kulináris művészetekkel. Bihar megyéből egyébként egy másik érdekes felvétel is bejárta a világhálót: ezen a szülők egy ötemeletes épület falán fogódzkodva próbálják gyermekeiknek benyújtani a helyes válaszokat az ablakon.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Ezután az eset után biztonsági kamerákat helyeztek el az iskolák falain, és a diákokkal a cipőiket, de még a zoknijaikat is levetetik a megmérettetések előtt.

A tönkrement oktatási rendszerben a diákok fele, akik – a csalások révén – elérik a Standard 5-ös szintet, egy Standard 2-es szintű szöveget sem képesek elolvasni. Emellett pedig a tanárok sincsenek jó helyzetben, hiszen az ő sikerességüket és előléptetésüket is abban mérik, hogy a diákjaik hány százaléka megy át a vizsgán, így időnként szemet hunynak a nyilvánvaló tisztességtelenségek felett is. A társadalmi mobilitás egyébként az oktatásban kialakult siralmas helyzet ellenére javult Indiában, de nem abban a mértékben, ahogyan a közösségi média és a nyugati popkultúra diktálná, így a fiatalok sokszor nem is látnak más utat a kitöréshez, csak a csalást.