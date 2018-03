Egészen nyárig megbénulhat a francia közlekedés

Emmanuel Macron hivatalba lépése óta a legnagyobb sztrájksorozat kezdődik csütörtökön Franciaországban, ahol a vasúti dolgozók az állami vasúti cég, az SNCF átszervezése ellen tüntetnek. Hozzájuk csatlakoznak egyes légiforgalmi dolgozók is. A június végéig tervezett gördülősztrájk hetente két napon keseríti meg a munkába indulók életét. A közúti személyszállító vállalatok ugyanakkor nem panaszkodnak, az előfoglalásokból látszik, hogy sokan a buszos közlekedést fogják választani, és sokan fordulnak az autómegosztó közösségi alkalmazásokhoz is. A híres, nagy sebességű vasút, a TGV csak 40 százalékos szolgáltatást fog nyújtani. A közlekedési káosz már abból is kikövetkeztethető, hogy a sztrájksorozat meghirdetett napjaira már nem is lehet jegyet foglalni a TGV-k által kiszolgált vonalakra. Párizs körzetében a vonatoknak csak a 30 százaléka fog közlekedni.

A Le Parisienben megszólaltatott munkajogász szerint a sztrájk még nem ok arra, hogy a dolgozók otthon maradjanak, a francia törvények alapján a munkavállalónak minden erőfeszítést meg kell tennie azért, hogy elérjen munkahelyére és felvehesse a munkát.

Emmanuel Macron közlekedési minisztere bejelentette, többek között az SNCF-hez szerződő munkavállalók státuszán szeretnének változtatni, ami azt jelentené, hogy az új munkaerő már nem kapná meg azt a szintű biztonságot, amit az eddigiek. Azonban épp ez a lényege a Macron által elképzelt munkaerőpiaci váltásnak: könnyebb alkalmazás, könnyebb elbocsátás. Vagyis dinamizálni a munkaerőpiacot, és lebontani a szakszervezetek túlhatalmát.

A vasúti paktumnak nevezett reform legfontosabb eleme, hogy egy külön törvénnyel megnyitnák a lehetőségét a vasúti piac többszereplőssé tétele előtt, ami egyértelműen a versenyszféra irányába lökné az mindeddig nagyon kemény szakszervezeti struktúra által védett SNCF-et. A költségvetés ugyanis megunta, hogy veszteséges vonalakat kelljen finanszíroznia, amelyek ráadásul rossz állapotban is vannak, és a menetidő még növekszik is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.22.