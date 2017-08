Egy budapesti étterem hibájából bénult le a brit tévés

Három éve teljesen lebénult állapotban van Amy May Shead egykor sikeres tévés producer, akinek állapotáért valószínűleg egy budapesti étterem figyelmetlen alkalmazottai a felelősek – írja a Daily Mail című brit bulvárlap. A This Morning című műsor producere még 2014-ben vacsorázott a barátaival egy közelebbről meg nem nevezett budapesti étteremben, ahol jelezte a chefnek és a vezetőnek is, hogy mogyoróallergiája van. Erről állítólag egy magyar nyelvű cédulát is hordott magánál.

Ennek ellenére elég volt egyetlen falat a kirendelt csirkés, rizses ételből, és Shead nagyon súlyos anafilaksziás sokkot kapott, és kómába esett. Ez a legsúlyosabb allergiás reakció, ami azért életveszélyes, mert a beteg nem kap levegőt. Ez történt a ma 29 éves nővel is, akinek az agya legalább hat percig nem jutott oxigénhez, ami súlyos károsodást okozott, ezért van ma is teljesen lebénulva: sem mozogni, sem beszélni nem képes, csak pislogással tud kommunikálni.

Shead hétfőn szerepelt a The Morning című műsorban, amelynek valaha ő volt a producere. Szülei azért küzdenek, hogy tiltsák be a mogyorót a repülőjáratokon. A mogyoróallergia ugyanis annyira veszélyes, hogy volt rá példa, egy gyerek azért kapott sokkot, mert mellette felnyitottak egy mogyorós zacskót.