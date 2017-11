Egy furcsa barátság: Izrael együttműködne Szaúd-Arábiával Irán ellen

Izrael készen áll arra, hogy együttműködjön a „mérsékelt arab államokkal”, köztük Szaúd-Arábiával is, hogy szembeszálljanak Iránnal, amely az egész Közel-Keletet az irányítása alá kívánja vonni – mondta egy szaúdi hírportálnak Gadi Eizenkot tábornok, izraeli vezérkari főnök. Az izraeli hadsereg meg is erősítette, hogy valóban ez hangzott el a csütörtöki interjúban.

Izrael és Szaúd-Arábia közt nincs hivatalos diplomáciai kapcsolat, mivel a sivatagi királyság egyszerűen nem ismeri el a zsidó államot – más arab országokhoz hasonlóan a szaúdiak is Palesztina megszállóinak tartják az izraelieket. Eizenkot tábornok most mégis azt mondta: készek arra, hogy hírszerzési információkat osszanak meg a szaúdiakkal, ha szükséges, hiszen vannak közös érdekeik.

A szunnita Szaúd-Arábia régóta szemben áll a síita Iránnal, és ez az ellentét átszövi az egész Közel-Keletet, például ellentétes oldalt támogatnak a szíriai és a jemeni polgárháborúkban. A feszültség az elmúlt napokban különösen megnőtt, miután a libanoni miniszterelnök, Szaad Haríri a szaúdi fővárosból, Rijádból jelentette be, hogy lemond, arra hivatkozva, hogy Irán a markában tartja országát.

A libanoni helyzet lehet a fő oka annak is, hogy Izrael kész szóba állni a szaúdiakkal. Az országban az egyik legjelentősebb erő a Hezbollah síita milícia, amely Irán befolyása alatt áll. Izrael pedig régóta ellensége a Hezbollahnak, legutóbb 2006-ban szabályos háborút is vívott a Libanon déli részét uraló szervezettel. Eizenkot szerint most ismét látják annak jeleit, hogy Irán megpróbálja eszkalálni a helyzetet.

Egy libanoni – a Hezbollahhoz közel álló – lap már egyenesen azt állítja, hogy megszerzett egy szaúdi külügyi dokumentumot, ami részletesen leírja a diplomáciai kapcsolat felvételének ütemtervét. Bár ennek hitelességét nehéz ellenőrizni, az Öböl menti arab országok egyre több jelét adják annak, hogy készek a történelmi kibékülésre Izraellel. Legutóbb a bahreini uralkodó beszélt arról, hogy mára kifáradt az arab országok bojkottja Izrael ellen.