Egy repülő épp be- és kicsusszant az Irma hurrikán karmai közül

A Delta Airlines New York és a Puerto Ricó-i San Juan között közlekedő járata akkor indult útnak, amikor a többi légitársaság az ellenkező irányba igyekezett menekíteni vagyonokat érő flottáját.

Jason Rabinowitz, egy repülőgép-megszállott a Flightradar24 légi járatokat nyomon követő oldalt böngészve talált egy repülőt, méghozzá a Delta Airlines egyik járatán szolgálatot teljesítő Boeing 737-est, amelynek kapitánya láthatóan nem ijed meg a saját árnyékától. Rabinowitz ezután az alant látható képernyőmentéseket mellékelve közvetítette végig a gép útját New Yorkból az Irma hurrikán megérkezésére váró Puerto Ricó-i fővárosba, San Juanba, majd vissza, írja a Quartz.

A Delta Airlines New Yorkból indult járata közelít a hurrikán sújtotta Puerto Rico felé

A járat 34 perces késéssel indult a New York-i J. F. Kennedy reptérről. Vélhetően azért döntött a kapitány, illetve a repülésirányítás a felszállás mellett, mert akkor még csak 19-35 kilométer/órás sebességű szél fújt San Juanban. A helyzet azonban gyorsan romlott. Időközben két járat is a visszafordulás mellett döntött.

Az út azért volt kockázatos, mert nem volt elég biztonságban leszállni San Juanban, onnan ki is kellett jutni. A légitársaság vélhetően nem szerette volna kockáztatni, hogy a kevesebb mint hároméves, tehát szinte új, beszerzéskori listaáron 99 millió dollárért kínált Boeing 737-es a Puerto Ricó-i kifutópályán vészelje át a hurrikánt.

A gép megközelíti a San Juan-i repteret Fotó: Flightradar24

Éppen ezért meglehetősen sietősre fogták az egész műveletet. Noha több mint félórás késéssel indultak New Yorkból, minden egyes lóerőt kifacsartak a hajtóművekből, így 24 perccel a menetrend előtt már fel is szálltak San Juanból. A földön mindössze 54 percet töltöttek, ami egy, az Egyesült Államokba tartó repülő esetén rekordközeli gyorsaságnak számít. Ebbe az 54 percbe bele kell érteni a gurulást leszállás után és felszállás előtt, az utasok ki- és beszállását, a csomagok ki- és bepakolását és a takarítást is.

A repülőgép a hurrikán esősávjai között lavírozva menekül Fotó: Flightradar24

A radarképeket nézve a kijutás volt a legbriliánsabb (vagy más vérmérséklet szerint a legőrültebb) manőver, ugyanis a repülőgép a hurrikán centrifugaként forgó esősávjai közötti keskeny résen át siklott ki a veszélyes övezetből. Végül háromnegyed órával a tervezett időpont előtt landolt New Yorkban.