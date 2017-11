Egy város, ahol nincs rendőrség, pénz, vallás és minden ingyenes

Jövőre ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját az 1968-ban alapított dél-indiai Auroville kísérleti település, spirituális jellegét kihangsúlyozandó hivatalos néven Auroville Universal City. Megálmodói olyan lakosokat akartak az ázsiai állam legdélibb csücskébe csábítani, akik elfogadták a tizenkét erényt, vagyis az egyenlőséget, nagylelkűséget, megértést, őszinteséget, hálát, állhatatosságot, alázatosságot, igyekezetet, bátorságot, jóságot, békét és a haladást. Eredetileg ötvenezer főre tervezték a várost, de ma csak mintegy hatezren laknak itt 36 országból, az itt élők fele indiai – csak ők, mintegy 2700-an bírnak szavazati joggal. A külföldiek között akad hét magyar is.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Jógaóra Aurovilleben Facebook

A városban minden ingyenes, a mosoda, a masszázs, a filozófia-tanfolyamok, a kertészeti munkák, nem isznak szeszes italokat, és csak bioélelmiszerket esznek. A rendőrség, pénz, és vallás nélküli településen három testület hozza meg a közösen megvitatott és elfogadott döntéseket. A helybeliek szerint teljesen önállóak az idegenforgalom, az ott termesztett élelmiszerek, az általuk készített kézművestermékek – például a híres ötvenhúros masszázságy, a nidra anantar –, és építészeti tervek révén. De a hosszú támogatólistából kiderül, hogy az eltelt évtizedek alatt számos szervezettől kaptak és kapnak évi támogatást. Köztük a mindenkori indiai kormánytól, az Európai Bizottságtól, az UNESCO-tól vagy a Spanyolországhoz tartozó navarrai autonóm kormánytól.

A kísérleti város leendő lakosainak először legalább két hónapig kell maradniuk, ha kiválasztják az egyik nekik megfelelő programot, ám az El País riportja szerint nem minden jelölt állja ki a próbát. További két év a várakozási idővel is számolni kell, mert még mindig kevés a megépült ház.

Heidi 40 éve él Aurovilleben Facebook

A próbálkozók jelentős részének lelkesedése azonban hamar elillan, és elmenekülnek, de az itt élők nem kevés olyat is kivetnek maguk közül, aki vagy nem veszi ki a részét a munkából, vagy veszélyt jelent az itt élőkre. Az még hagyján, ha valaki idejön élni, de akkor kezdődnek az igazi problémák, amikor valaki úgy dönt, hogy mégsem vált be a számítása, és el akar menni. Mivel pénz nélkül élt, el se tud menni, mert huzamosabb ideig nem kapott pénzt, tehát nem tudja kifizetni az útiköltséget. Egyre több ugyanakkor az olyan visszatérő is, aki távozott ugyan, de az itt eltöltött évek után képtelen bárhol is visszailleszkedni.

Mivel nem húztak határokat a város körül, ez a hiányosság közbiztonsági bajok forrása, mert a szomszédos települések bűnözői nemcsak a nőket támadják meg, hanem kirabolják a turistákat is, hiszen szúrja a szemüket a szomszédok életmódja. Ez a jelenség is jelzi, hogy bár Auroville-t az emberiség bajai elleni gyógymódok kísérleti laboratóriumának szánták, egyelőre mégis minden megtörténik, amit a külvilágból akartak kizárni. Fél évszázad után még mindig messze vannak az utópia megvalósításától, és bár nagyon büszkék a szabadságra, pont ez az elv nehézségeik forrása.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A 2018. február 28-án tartandó fél évszázados megemlékezésen – ahová Narendra Modit, India jelenlegi kormányfőjét is várják – a tervek szerint megismétlik az avató ünnepség szertartását, amelyen akkor ötezren vettek részt 124 országból.