Egyetlen ügyvédnő állította meg a Roszatomot Dél-Afrikában

Helyi oligarchák befolyásával, titokban kötött volna a dél-afrikai kormány egy hetvenmilliárd dolláros atomenergia-egyezményt az orosz Roszatommal, pontosan akkor, amikor mi, magyarok is erre az útra léptünk. Csakhogy Dél-Afrikában emiatt hatalmas botrány robbant ki, és a titkos előszerződéseket érvénytelenítették.

A szerteágazó korrupciós ügyet Thuli Madonsela ügyvéd és „public protector”, a civil kontroll egyetlen alkotmányosan elismert képviselője tárta fel.

Fellépésének hatására a dél-afrikai kormány és a megállapodásban érdekelt mamutcégek is meghátráltak

A meghiúsult atompaktum a Dél-Afrikában igen közismert oligarchakörhöz, az indiai Gupta családhoz kapcsolódik, amelynek az ügyeit jól ismerik a helyiek. A Gupta-kör minden területen befolyással bír. A família már a kilencvenes évek közepétől vagyonosnak számított, mesebeli meggazdagodása azonban Jacob Zuma államfő 2009-es beiktatása után kezdődött. Ez nem kis részben annak következménye, hogy már korábban szoros bizalmi kapcsolatot alakítottak ki vele, például egyik cégükben igazgatóvá tették meg Zuma fiát.

A Gupta családhoz később jól becsatornázott vagyonok ömlöttek a dél-afrikai áramellátás kilencvenöt százalékáért felelős energiacégtől, az Eskomtól, majd egy állami bank segítségével egy helyi uránbányát is vásárolt. Bár Dél-Afrika top tízes uránnagyhatalom, csak egyetlen, öregedő atomerőmű működik az országban, ami nem jelzett keresletet a közeljövőre nézve. Csakhogy az elnök bejelentette: az Eskom hetvenmilliárd dollár értékben hat vagy akár nyolc atomerőművet is építene Dél-Afrikában, noha az ország gazdag szénben és megújuló energiaforrásokban is.

Jacob Zuma és Vlagyimir Putyin orosz államfő ezután többször is találkoztak, és 2014-ben, éppen amikor Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a paksi bővítéséről egyeztettek, aláírtak egy titkos megállapodást, amely szerint Dél-Afrika a Roszatommal kezd bele a hetvenmilliárdos atomprogramba.

A pénzügyminiszter, Nhlanhla Nene azonban tiltakozott, nem látta elegendőnek a forrásokat a projekthez, ezért a szerződések megkötése körül hirtelen repülnie kellett, és egy lojálisabb tárcavezető követte.

Nyilván az indoklás nem az akadékoskodás volt, de éppen eddigre elkezdtek a Zuma–Gupta-kapcsolatot vizsgálók jelentései kiszivárogni, súlyos levelezések, szabad szemmel látható visszaélések körvonalazódtak, az is jól látszott, hogy maguk Guptáék kasztingoltak az új pénzügyminiszter személyére. Magyarán a család hasznot húzott volna az uránbányából és az új tárcavezető kinevezéséből is.

Guptáék nemigen nyilatkoznak, ha valamelyikük megszólal, akkor arról beszél, hogy jelentőségüket eltúlozza a média.

A család rátelepedett az állami cégekre.

Nem közszereplők, de esküvőkor rendőri védelem jár nekik.

Kezük elérhet a politikai pozíciókig is.

Különbség hozzánk képest, hogy Dél-Afrikában létezik civil kontroll az állami üzletek, pályázatok ügyében.

A kérdés az, hogy meg lehet-e állítani Jacob Zuma és a Gupta család szervezkedését. Thuli Madonsela erre a Roszatom-szerződés esetében képes volt, erőforrásai azonban végesek, és az atomügy után több halálos fenyegetést kapott.

A botrányokba sokan belebuktak, de az elnök és a Gupta család még tartja magát. Dél-Afrikát pedig folyamatosan egyre lejjebb rangsorolják a hitelminősítők, nem javul a közbiztonság sem, a hatalmas kerítések, a kimagasló gyilkossági statisztikák egyelőre megmaradtak.