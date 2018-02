Egyre aktívabb Olaszországban a szélsőjobboldal

Történelmének egyik legnehezebb hetén van túl az olaszországi Macerata városa. A hét közepén egy 18 éves lány, Pamela Mastropietro földarabolt holttestére találtak két bőröndben. Még tart a nyomozás, de a szörnyű tett gyanúsítottja egy nigériai származású kábítószer-kereskedő.

Szombat reggel egy ámokfutó az autójával körözött abban a negyedben, ahol a gyilkosság vádlottját elfogták, és amint színes bőrű embereket látott, lövöldözni kezdett. Hat külföldi, öt nigériai és egy ghánai személy sérült meg. Tette végeztével olasz zászlót kötött a nyakába, a városi háborús emlékműhöz hajtott, és ott fasiszta karlendítés kíséretében kiáltozta: Éljen Olaszország!

Az elkövető a 28 éves olasz Luca Traini. A halántékán fasiszta tetoválást viselő férfi tagja a szélsőséges Forza Nuova (Új Erő) és CasaPound egyesületeknek, akik rögtön védelmükbe vették. Korábban állítólag indult az önkormányzati választásokon a bevándorlásellenes Liga színeiben is, de nem nyert. A földarabolt lány családja kijelentette, nem volt semmiféle kapcsolat az áldozat és az ámokfutó között, mégis úgy látszik, a támadást ez a gyilkosság motiválhatta.

Hogy Olaszországon belül is egyre gyűlnek az indulatok, azt jól mutatják az utóbbi időben megszaporodó szélsőséges akciók is. Decemberben például a Forza Nuova szélsőjobboldali szervezet maszkos militánsai a hagyományosan balodali La Repubblica újság székhelyére támadtak füstbombákkal. A csoport vezetőjének, Roberto Fiorénak az elmondása szerint ez csak az első lépése egy politikai háborúnak az Espresso kiadócsoporthoz tartozó napilap és tágabb értelemben véve a kormányzó balközép Demokrata Párt (PD) ellen. A lap azért is kerülhetett célkeresztbe, mert november elején tényfeltáró riportot publikált, amiből kiderült, a Forza Nuova új tagjait könyörtelen tettekre, többek között bevándorlók verésére buzdítja.

A vonatkozó statisztikák szerint egyébként az elmúlt hét évben 1018 diszkriminációs bűncselekmény történt Olaszországban; ezek 60,6 százaléka faji, 17,9 százaléka pedig vallási megkülönböztetés volt. A számok láttán az olasz politikai vezetés máris demokratikus deficitet kiált és a szélsőjobboldal erősödésétől tart. Tavaly Emanuele Fiano parlamenti képviselő (PD) be is adott egy törvényjavaslatot a fasiszta ideológiát terjesztő jelképek, szokások, jelmondatok használata ellen. Eddig az 1952-es, úgynevezett Scelba-törvény arról rendelkezett, hogy nem alakulhat újra a fasiszta párt, majd 1993-ban a Mancino-törvény bűncselekményként jelölte meg az olyan erőszakos cselekményeket, amelyek a náci és a fasiszta ideológiákhoz köthetők. A baloldal szerint nem elég a szerveződést és a bűncselekményt tiltani, meg kell előzni azok kialakulását az oktatáson keresztül és persze a fasiszta jelképek betiltásával. Ugyanakkor a politikusok egyetértenek abban: a szélsőséges eszmék terjedését a gyengélkedő gazdaság és a migráció is táplálja.

Az is problémát jelent, hogy Benito Mussolini egykori diktátori hatalmú, fasiszta miniszterelnök hagyatéka még mindig jelen van. Predappio, a Duce szülőhelye például fasiszta szuvenírekből él, bő a választék a hűtőmágnestől a mussolinis boron át a horogkeresztes pólóig. Egyes elemzők szerint ha az emberek ezeket a szimbólumokat boltban jópofa szuvenírként vagy éppen egy párt hivatalos plakátján látják, azt hiszik, hogy ez elfogadható.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.05.