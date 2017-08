Egyre brutálisabb eszközöket vet be az Iszlám Állam Rakkában

Két hónappal az Iszlám Állam (IÁ) szíriai fellegvára ellen indított offenzíva után a terroristák gyermekkorú öngyilkos merénylőkkel próbálják útját állni a Szíriai Demokratikus Erőknek (SDF), amely mostanra Rakka városának felét ellenőrzi. A terrorkalifátus hírügynöksége által közölt új propagandavideókból kiderül: a terroristák az emberhiány miatt most már lebénult, rokkant harcosokat ültetnek a robbanóanyaggal megpakolt járművekbe, amelyekkel aztán célba veszik a kurdok által dominált SDF állásait. Habár az IÁ már korábban is szerepeltetett gyermekeket a videóiban – őket a legtöbbször hóhérnak használták a kivégzéseknél –, a most közzétett anyagban egy Aleppóból származó kisgyerek utolsó pillanatait mutatták be, aki aztán egy páncélozott autóval megközelíti a kurdok harci járműveit és felrobbantja magát.

Az SDF és az amerikaiak által vezetett nemzetközi koalíció két hónappal ezelőtt, június 6-án indított támadást az IÁ szíriai fellegvárának bevételéért. Ugyan a várost csak június végén tudták teljes ostromzár alá vonni, a becslések szerint Rakkát akár ötezer terrorista is védheti, akik mostanra új taktikával próbálják lassítani az SDF előrenyomulását. Ennek lényege, hogy taktikai célból bizonyos területekről önként visszavonulnak, majd amikor a kurdok megjelennek ott, bombával megpakolt autókkal hajtanak közéjük, hogy minél nagyobb veszteséget okozzanak a város felszabadítóinak. Emellett a legtöbb épületbe modern fegyverekkel ellátott, sokszor csonka végtagokkal is harcoló orvlövészeket telepítettek, akik az SDF katonáira vadásznak.

Ami az eddigi emberveszteségeket illeti, az ellenzéki Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja (SOHR) által legutóbb július végén közölt adatok szerint már 1200-an vesztették életüket a harcokban. Ezek közül több mint ötszázan az IÁ tagjai voltak, azonban az SDF soraiból is több mint kétszázan haltak meg az egyre véresebb rakkai összecsapásokban. Ez utóbbi szám azonban még mindig kisebb a civil áldozatokénál: az ENSZ becslései szerint 30-50 ezer civil rekedt a városban, közülük már több mint négyszázan haltak meg az elmúlt két hónapban. A SOHR ugyanakkor figyelmeztetett: ez a szám hamarosan tovább nőhet, mert a városban ragadt több száz sebesült is, akiknek egyre súlyosabb az állapota.

A kurdokat a szárazföldön is támogató amerikaiak azonban úgy látják, Rakka bevétele könnyebb lesz, mint Moszulé, amit az iraki biztonsági erőkkel, illetve a kurdisztáni pesmerga harcosokkal közel kilenc hónapos harc után, július 10-én szabadítottak fel. Ryan Dillon, a koalíciós erők szóvivője a kurdisztáni Rudaw hírportálnak elmondta: Moszullal összehasonlítva azt tapasztalják, hogy az IÁ védelme kevésbé koherens. Az amerikai ezredes szerint az IÁ ugyan bombákkal megpakolt mozgó és álló autókkal támad, csapdákat használ és civilekkel védi magát, mégis képtelen szembenézni azzal a kihívással, amit az SDF jelent a számára.

Tovább rontja a terrorkalifátus helyzetét, hogy Rakkától délre, az Eufrátesz folyó mentén a szíriai kormányerők szorongatják őket. A damaszkuszi védelmi minisztérium szerint a július közepén, Rakka tartomány déli részének felszabadításáért indított támadásuk során több száz terroristával végeztek és háromszáznál is több felfegyverzett járművet semmisítettek meg. Ráadásul egyhetes véres küzdelem után vasárnap reggelre a kormányerőknek sikerült bevenniük a stratégiai fontosságú, közép-szíriai asz-Szukna települést, ami az IÁ legerősebb bástyája volt Homsz tartományban. Ezzel a győzelemmel a szíriai kormányerők még közelebb jutottak ahhoz, hogy újabb hatalmas területet hasítsanak ki a terrorkalifátusból.