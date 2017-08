Ekkora halat fogott Putyin! – macsó képeken a nyaraló orosz elnök

Vlagyimir Putyin orosz elnök kihasználja a nyarat, Oroszország keleti részébe utazott, ahol rövid szabadságát tölti. Az útja közben egy rövid kitérőt tett, megállt a szibériai régióban található egyik tónál horgászni – emelte ki a RIA Novosztyinak az elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov.

Erről rögtön rengeteg fotó jelent meg az állami médiaportálokon.

Peszkov azt is hozzátette, hogy a nyaralása során Putyin több órán keresztül üldözött egy félméteres csukát , melyet végül ki is fogott. Az egész jelenetet az orosz elnök egy GoPro kamerával rögzítette is. A videót a Russian Today közzé is tette.

Az orosz hírportál azt is kiemeli, hogy Putyin megdöntötte saját rekordját, ugyanis a csuka, melyet kifogott, 21 kilogrammos volt.

Vlagyimir Putyinnak nem ez volt az egyetlen, évekkel ezelőtt egy tengeri merülés során ógörög kincset talált, erről később bebizonyosodott, hogy már korábban odakészítették, azért, hogy az orosz elnök bukkanhasson rá

Az orosz elnökkel ellentétben a magyar kormányfő, Orbán Viktor el sem árulta, hogy hová megy nyaralni.

Putyin a Bajkál-tó felé tartó nyaralásával arra akarja felhívni az oroszok figyelmét, hogy a világ legmélyebb és legöregebb tava nemcsak a környéken élőké, és még csak nem is kizárólag az oroszoké, hanem a Föld minden lakójáé, ezért mindenki feladata vigyázni a tisztaságára. Ez az ügy az elnök szerint az orosz kormány egyik prioritása is.