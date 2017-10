Eldőlt: Maynek nem kell tartania Boris Johnsontól

Theresa May bocsánatot kért az előre hozott választás eredményéért, majd egy humorista is megzavarta beszédét. A brit miniszterelnök a Konzervatív Párt, ezúttal Manchesterben rendezett éves kongresszusának zárónapján szólalt fel. Mint mondta, ő vezette a toryk kampányát, amely nem érte el a kitűzött célját. – Ezért minden felelősséget vállalok, és elnézést kérek – jelentette ki. A konzervatív vezető később beszélt arról is, hogy London szeretné, ha a náluk élő és dolgozó uniós állampolgárok a brexit után is az országban maradnának.

Beszéde közben egy humorista átnyújtott neki egy elbocsátásról szóló formanyomtatványt, hozzátéve, hogy ezt Boris Johnson külügyminiszter küldi Maynek. A kormányfő átvette, majd letette a nyomtatványt, a férfit – akinek fényképes belépője volt – pedig kikísérték a teremből a bakit elkövető biztonságiak. – May jól kezelte a helyzetet, vastaps lett a vége. Az egész beszéd a „brit álom” fogalma köré épült, minden fontos pontra kitért, és sokszor vastapssal jutalmazták a kormányfőt – mondta lapunknak az Activate nevű, torykkal együttműködő ifjúsági szervezet egyik vezetője, Horváth Gergely. (Igaz, a brit sajtó Mayjel nem szimpatizáló fele szerint a beszéd annyira rossz volt, hogy akár a kormányfő karrierjének végét is jelentheti.)

– Továbbra is tart a brexittel kapcsolatos belharc, ez sajnos a konferencián is kijött, de összességében mintha kezdene jobb lenni a helyzet – jelentette ki a Cambridge-ben tanuló diák, aki maga is tagja a Konzervatív Pártnak. Ezért is volt ott a manchesteri eseményen, amelyet elmondása szerint minden évben olyan helyen rendeznek, ahol hagyományosan a Munkáspárt erős.

Horváth elmondta, a kedvenc beszédét Bear Grylls mondta: a túlélőshowjairól elhíresült férfi a fiatalokról beszélt. – Ő a cserkészség modern arca – mondta Horváth Gergely, aki szerint összességében nagyon jó hangulatban telt a kongresszus, amelyen sikerült egyesíteni a pártot.

Még George Osborne korábbi pénzügyminiszter – aki a brexitnépszavazás után távozott a brit kormányból és azóta May kritikusa – is felbukkant a párt sikereiről szóló videóban.

Azon kérdésünkre, hogy szerinte kell-e tartani attól, hogy Boris Johnson külügyminiszter megpuccsolja Theresa Mayt, Horváth Gergely azt válaszolta, nem, mert gyakorlatilag a párt egyik frakciója sem támogatja. Mint mondta, Johnson csak a párttagság körében élvez széles körű támogatást, ám a pártelnökválasztás folyamatában a parlamenti képviselők döntik el, ki legyen az a két személy, akik közt a tagság dönthet.

– Jelenleg szinte kizárt, hogy Boris a top kettőbe bekerüljön – jelentette ki Horváth, aki szerint a párteliten belüli klasszikus liberálisok David Davist, a balosok Theresa Mayt, a modern liberálisok pedig Amber Rudd belügyminisztert támogatnák. Egy potenciális elnökválasztás során a parlamenti képviselők a Theresa May és David Davis közötti választás lehetőségét nyújtanák a tagságnak.