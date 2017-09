Elegük lett: iraki békemenet a finn–svéd határon

Főként Irakból érkezett menedékkérők, illetve szimpatizánsaik, összesen mintegy háromszázan tüntettek kedden a finn–svéd határon a szerintük kegyetlen finn bevándorlási politika ellen, és kérték egyben bebocsáttatásukat a reményeik szerint e tekintetben megengedőbb Svédországba.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A menedékkérők jelenléte a Haparanda-Tornio átkelőnél nem teljesen új jelenség, a svéd nemzetbiztonság már tavasszal jelezte, hogy elkezdődött a menedékkérők országba áramlása az észak-svédországi határátkelőn, egy hídon keresztül. Hetente átlagosan ötven érkezőt számolnak.

A zömében iraki és szomáliai menedékkérőknek nem sikerült menedékjoghoz jutniuk Finnországban, ezért most békemenetet rendeztek, ezt a kezükben tartott táblákon (Walk for peace) is jelezték. Az eset még kedden történt, a túloldalon néhány svéd ellentüntető jelent meg, egyik táblájukon azt lehetett olvasni, Menjetek, menjetek, soha vissza ne gyertek. A tüntetők egy csoportja délutánra átment a hídon, ahol buszokra szálltak, és a rendőrség az innen 130 kilométerre lévő bodeni bevándorlási hivatalba vitte őket.

A bevándorlásellenes, erősen jobboldali Nyheter Idag hírportál tudósítója helyi irakiak beszámolójára alapozva azt írta, rajtuk kívül még ezer kétségbeesett, menedékkérelmének elbírálására 2-3 éve váró társuk készül útra kelni a finn oldalon, a határtól hatvan kilométerre lévő Kemi városában. A cikk szerint Finnország szigorúbban ítéli meg az Irakból, Afganisztánból és Szomáliából érkezőket, míg Svédország az ügyben megengedőbb.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes