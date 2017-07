Elhunyt a Nobel-békedíjas kínai ellenzéki aktivista

Hatvanegy éves korában meghalt Liu Hsziao-po Nobel-békedíjas kínai ellenzéki aktivista – tudatták az illetékes tartományi hatóságok, írja az MTI.

A börtönből pár hete végstádiumú májrákja miatt kiengedett Liut az elmúlt napokban a senjangi kórházban ápolták. A férfi betegségét májusban diagnosztizálták.

Nem sokkal halála előtt a kórház már közölte, hogy Liu több szerve, a veséje, a tüdeje, a mája is felmondta a szolgálatot, és vérmérgezés is fellépett nála, családja pedig visszautasította, hogy mesterségesen lélegeztessék, és így tartsák életben. Mivel Liu több szerve is leállt, életét nem sikerült megmenteni.

Liu a legismertebb kínai politikai fogoly volt, 2009-ben az államrend megbontására való felbujtás vádjával tizenegy évi szabadságvesztésre ítélték. A Nobel-békedíjat a következő évben, 2010-ben az alapvető emberi jogok érvényesüléséért folytatott békés küzdelméért ítélték oda neki, de soha nem vette át. Az oslói Nobel-bizottság döntése felbőszítette Pekinget.