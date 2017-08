Eljárás indult Ukrajnában a Scooter tagjai ellen

Eljárást indított Ukrajnában az ügyészség a Scooter német technózenekar tagjai ellen, mert pénteken felléptek egy zenei fesztiválon az Oroszország által elcsatolt Krímben – mondta egy interjúban Ukrajna berlini nagykövete, Andrij Melnik.

A nagykövet a Funke Mediengruppe médiacsoportnak adott interjúban világossá tette, hogy a zenekar súlyos jogi következményekre számíthat. „Ez nem csupán botrányos, ez bűncselekmény” – közölte Melnik. Így folytatta: „ez nem valami apró kihágás, hanem súlyos bűntett, melynek következményei lesznek”.

A Scooter a Szevasztopolhoz tartozó Balaklavában lépett fel a ZBFest nevű zenei rendezvényen. H.P. Baxxter, a zenekar frontembere a múlt hónapban azt mondta: zenélni mennek a Krím félszigetre, nem politizálni. Az ellenük indult eljárást egyelőre nem kommentálták.

Kijev rendszerint kitiltja Ukrajnából azokat, akik jogellenesen látogatnak el az Oroszország által 2014-ben a nemzetközi jog semmibevételével elcsatolt Krímbe, amelyet a nemzetközi közösség továbbra is Ukrajna részének tekint, és elcsatolását semmilyen formában nem ismeri el. Kijev előre figyelmeztette a zenekart, hogy ha a Krímbe látogatnak, akkor Ukrajnában akár nyolcéves börtönbüntetést is kiszabhatnak rájuk.

A Krím elcsatolása miatt az Európai Unió is szankciókat vezetett be a Krímmel szemben: uniós állampolgárok szinte semmilyen üzleti tevékenységet nem folytathatnak a félszigeten, így a Scooter még Németországban is számíthat következményekre.