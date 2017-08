Robbanások a Houston melletti vegyi üzemben

Alighogy fellélegzett Houston lakossága a soha nem látott erejű esőzés és a javuló időjárás nyomán, újabb tragédia fenyegeti a texasi nagyvárost. A Houston melletti Crosbynál található Arkema vegyi üzemben a mérhetetlen mennyiségű csapadék hatására leállt a gépek hűtési rendszere, amiről előzetesen szakértők azt mondták, katasztrófához vezethet. A BBC azt írja, a vállalat maga közölte: elkerülhetetlen a robbanás, ugyanis képtelenség a jelen körülmények közepette helyreállítani a hűtőrendszert.

Csütörtökön magyar idő szerint dél körül több robbanást is hallottak az üzemből a helyszíni mentőegységek, és fekete füstöt láttak megjelenni a gyár felett – írt a BBC. Egy rendőrt kórházba kellett szállítani, mert belélegezte a felszabadult káros anyagokat. Az üzem hivatalosan annyit közölt, hogy nem toxikus vegyi anyagok kerültek a levegőbe.

Az Arkema-üzem pénteken már azelőtt leállt, hogy a Harvey hurrikán elérte volna a szárazföldet. Miután a gyárban a víz szintje a folyamatos esőzés hatására elérte a 102 centimétert, megszűnt az elektromos ellátás, és a tartalék generátorok is tönkrementek. Az üzem gyógyszeriparban használt szerek mellett más vegyi termékeket is gyárt, amelyek magas hőmérsékleten veszélyessé válhatnak.

Richard Rowe, a gyár vezetője a Reutersnek azt mondta, ha lángra kap a telep, az olyan fekete füstöt okoz majd, amely az emberi szemre, bőrre ártalmas, ez most be is következett. – A vízszint megemelkedése miatt nem tudjuk megakadályozni a robbanást – nyilatkozta korábban kétségek között Rowe.

A gyári dolgozók utolsó körét kedden evakuálták, ahogyan a környék lakóit is kitelepítették az üzem 2,4 kilométeres körzetében.