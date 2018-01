Elmegy a magyar ENSZ-nagykövet a Jeruzsálem miatti amerikai fogadásra

– Mindig megtiszteltetés, ha egy nagykövettársam meghív. Ez hagyomány az ENSZ-ben, szóval nagyon boldogan részt veszek a fogadáson, amely egyébként az első találkozó lesz az évben – jelentette ki az amerikai CNN-nek nyilatkozva Bogyay Katalin, az Egyesült Nemzetek Szervezetébe (ENSZ) delegált rendkívüli és meghatalmazott magyar nagykövet. – Amikor megkaptam a meghívót, realizáltam, hogy az Egyesült Államok Barátai felirat szerepel rajta. Nagyon boldogok vagyunk, hogy az amerikaiak a barátjuknak tartanak bennünket – tette hozzá Bogyay Katalin.

Az ENSZ amerikai nagykövete, Nikki Haley szerda estére, egy fogadásra hívta meg azt az összesen 64 államot, amelyek nem szavazták meg az Izraelt és az Egyesült Államokat elítélő határozatot az ENSZ közgyűlésén még tavaly decemberben. A szavazást amiatt kezdeményezte több muszlim ország, mert december elején az Egyesült Államok bejelentette, ezentúl Jeruzsálemet tekinti Izrael fővárosának és nagykövetségét is átköltözteti.

Magyarország tartózkodott a voksoláson, a hivatalosan szavazatmagyarázatnak nevezett rövid felszólalásában akkor azt hangsúlyozta, Magyarország nem kommentálja az Egyesült Államok külpolitikai döntéseit, álláspontja a közel-keleti békefolyamattal kapcsolatban nem változott. Így kaphatott meghívót a szerdai eseményre.

A tartózkodó államokról azon nyomban elkezdett cikkezni az izraeli sajtó mint Trump potenciális követőiről. Magyarországon az egyébként nem túl szívélyes viszonyt ápoló Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Emih) egyaránt amellett érvelt, hogy Orbán Viktor kormányának is el kellene ismernie Jeruzsálemet Izrael fővárosaként. A magyar kormányfő hiába borult össze a nyáron izraeli kollégájával, Benjamin Netanjahuval, ez végül elmaradt. Annak ellenére, hogy a lépés akár Donald Trumpnál is jó pontot eredményezett volna, amire Orbán Viktor már egy éve áhítozik. A tartózkodó szavazás azonban mégis kifizetődő lehet, hiszen Haley meghívta a magyar nagykövetet is.

Az országok többsége elítélte ugyan Washingtont, ám ennek semmilyen következménye nem lesz – erről bővebben még december 28-i vezércikkünkben írtunk.

