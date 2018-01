Elpusztítja-e a világot az unintelligencia?

Konjunktúrája van a háborút, konfliktust, adott esetben „világvégét” jósló könyveknek. Ebbe a sorba illik Daniel Ellsberg most megjelent Végítélet című kötete is. A mű alcíme: Egy atomháború-tervező vallomásai elsőre kissé bombasztikusan hathat, de a Harvardon és Cambridge-ben diplomázott, a pályafutását az amerikai hadseregben kezdő Ellsber esetében nem az. Ő olyan helyeken dolgozott ugyanis, ahol rálátása nyílt az amerikai atomfegyverek működtetésére, később pedig biztonságpolitikai tanácsadója volt több amerikai politikusnak is. Amikor aztán egy jelentésben szembesült vele, milyen következményei lehetnek egy amerikai első csapásnak, megcsömörlött és elkezdte kigyűjteni titokban az iratokat, amikhez hozzáférése volt. Ezek a Pentagon-iratok néven láttak napvilágot utólag, a 70-es években a vietnámi háborúról.

Szabó Tibor Benjámin író a könyv kapcsán tartott bevezetőjében azt mondta: korábban úgy gondolta, az intelligencia fogja elpusztítani az emberiséget, most abban bízik, hogy az unintelligencia nem fogja – Donald Trumpra utalva elsősorban kijelentésével. Filippov Gábor, a Republikon kutatója arról beszélt, megijedt, amikor a Végítéletben azt olvasta, akár egy vadlúdcsapat is képes hamis riasztást generálni az amerikai nukleáris rendszerben.

Ellsberg azt állítja ráadásul a könyvben, téves azt gondolni, hogy Amerika „csak” válaszcsapásra készült, vagyis soha nem használta volna elsőre a saját atomfegyvereit, sőt. Az amerikai katonai doktrínák minden esetben az első csapásra épültek, a nukleáris arzenál végső érvként szolgált diplomáciai tárgyalásokon is. Eközben azonban annyi biztonsági rés van a rendszerben, hogy tulajdonképpen véletlenül is kitörhet ilyen háború – állítja a szerző.

A konferencia meghívott előadói egyetértettek abban, hogy – legalábbis jelenleg – nincs esélye nukleáris konfliktusnak, még a napjainkban legforróbbnak számító Észak-Korea esetében sem. Magyarics Tamás, az ELTE tanára azt mondta, az észak-koreai vezetés minden látszat ellenére racionális, inkább defenzív magatartást folytat, atomarzenáljuk ezért főként az elrettentéshez szükséges. Irak és Líbia példája is azt mutatja Kim Dzsongunnak, hogy a túléléshez megfelelő veszteségokozó potenciál kell.

Nagyné Rózsa Erzsébet, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezetője felidézte, hogy 2017 novemberében kongresszusi, szenátusi viták is folytak arról, hogy Trumpnak jogában állna-e megnyomni az atomgombot, (ami persze nem egy egyszerű gomb). Megelőző csapás esetében nem lenne joga. De 1976 óta nem merült fel az amerikai törvényhozásban, hogy az elnöknek milyen háborúindítási jogosultságai vannak.

Kaló Máté Amerika-szakértő érvényesülni látja Ellsberg egyik fő tételét, hogy a döntéshozók nincsenek tisztában az elrettentő információkkal, ráadásul egy konfliktushelyzetben az információáramlás is rossz, esetleges, lassú – ennek fényében szinte csodálkozunk, hogy eddig elkerülte az atomháborút a világpolitika.

Seres László a Hvg.hu újságírója azt mondta: lehet racionálisnak nevezni az észak-koreai rezsimet, de akkor sem lehet egyenlőségjelet tenni az amerikai és az észak-koreai rendszer között. – A gonosz tengelye létezik, nem lehet egyenlőséget tenni a szabad világ és közöttük. Észak-Korea Iránnal együtt nagyon komoly veszélyt jelent, Trump racionálisan viselkedik tehát, amikor megnevezi ezeket a rezsimeket – fogalmazott. Seres élesen bírálta Trump elődjének „elvtelen politizálását, visszavonulását” a latorállamokkal szemben, amit Kaló Máté visszautasított, mint mondta, ha részleteiben nézzük, George W. Bush, Barack Obama és Donald Trump külpolitikai alapvetései nem térnek el egymástól.

Seres László azt hangsúlyozta, az amerikai atomfegyverek használatának mechanizmusában számos biztonsági intézkedés létezik, magának a hadseregnek a vezetőit is kiképezték arra, hogy adott esetben megtagadjanak egy parancsot akár, ha az elnök elveszíti a józan ítélőképességét. A lényeget ő abban látja, hogy milyen politikai válaszokat adunk a szabad világot érintő fenyegetésre.

Daniel Ellsberg Fotó: Frederick M. Brown / AFP

Kaló Máté szerint „az a szerencsénk, hogy Jim Mattis vagy Herbert Raymond McMaster személyében Trumpnak nagyon jó miniszterei, tanácsadói vannak, ha valóban felmerülne, hogy használják a nukleáris arzenált, Trump száz százalékig az ő véleményükre hagyatkozna”. Kaló Máté elképzelhetetlennek tartja, hogy az elnök saját intuíciói alapján felülvizsgálná ezeket a tanácsokat. N. Rózsa Erzsébet arra hívta fel a figyelmet, hogy az amerikai elnökök egy Nuclear Posture Review címet viselő dokumentumban összegzik politikájuk lényegét az atomarzenál esetleges használatával kapcsolatban, Donald Trump még nem állt elő a sajátjával, amíg ez nincs meg, addig inkább csak találgatni tudunk vele kapcsolatban.

A konferencia második részében Balázs Péter volt külügyminiszter, a CEU tanára, és Tálas Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára beszéltek arról, Oroszország milyen fenyegetést jelent a XXI. század elején. Balázs Péter szerint „Oroszország expanzív erő, nem játszadozik a fegyverzetével, nagyon pontosan tudja, mit akar, az orosz diplomácia egy kitűnő sakkjátékosra emlékeztet”. A volt szovjet tagköztársaságok szinte mindegyikére határviták, beragadt konfliktusok jellemzőek.

Oroszország súrolja bár a határokat, de nem fog konfliktusba kerülni a NATO-val – hangsúlyozta Balázs Péter. Szerinte Putyinra „máig jellemző a KGB-s gondolkodás”, aminek lényege: „nem tudom a Nyugatot legyőzni, ezért amíg lehet, gyengítem addig, hogy tárgyalópartnerként kezeljen”. Viszont Oroszország eközben mindent elkövet, hogy „nem fegyverrel, de behatoljon, bomlasszon, gyengítsen”. Balázs Péter azonban úgy véli, éppen ebben a helyzetben nem kellene annyi gesztust tennie a magyar kormánynak Vlagyimir Putyin felé, hiszen gyanússá váltunk a Nyugat szemében, és ez nem erősíti az ország szuverenitását.

Tálas Péter azt mondta: a XXI. században nagyon élesen szét kell választani, mit mondanak és mit tesznek a politikusok, a kommunikáció a biztonságpolitika része. Ő szintén úgy vélte, Oroszország „soha nem fogja bántani a NATO és az EU területét katonai értelemben”. Oroszország kül-, és védelmi politikája pedig a látszat ellenére alapvetően defenzív jellegű, az erődemonstráció az elrettentést szolgálja. A világ ugyanakkor egy új realizmus felé halad, ebben az oroszok felismerték, hogy „senki nem fog beavatkozni, ha megpofozzuk a grúzokat, az ukránokat, ha elmegyünk Szíriába”, így megcsinálták. Szerinte Oroszország számára most a legnagyobb kihívást a nyugati rakétavédelmi rendszerek jelentik, hiszen lehet atomarzenálja is, de ha nem tudja ezeket célba juttatni, onnantól kezdve ez is értéktelenné válik.