Eltemették a meggyilkolt máltai újságírónőt

Galizia többek között a miniszterelnök és felesége állítólagos offshore-számlái után is kutakodott, és rendszeresen hangoztatta, hogy a szigetország irányítása bűnözők kezébe került.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Halála idején 42 jogi eljárás folyt az újságírónő ellen rágalmazás miatt.

A temetésen mintegy 1500-an vettek részt, a misét celebráló katolikus pap pedig figyelmeztette a Galizia gyilkosait, hogy „sohasem menekülnek meg Isten igazságától”. Emellett felszólította a temetésen részt vevő újságírókat, hogy folytassák az igazság feltárását.

A szertartáson Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke is részt vett, a máltai kormány és az ellenzék magas rangú tisztségviselői azonban Galizia családjának kívánságára távol maradtak.

Galizia egyik nagy port kavart cikkében arról írt, hogy a 2016 áprilisában kirobbant offshore-botrány alapjául szolgáló Panama-iratokban megneveztek egy olyan céget is, amely a miniszterelnök felesége tulajdonában áll, s a gyanú szerint titkos számlákon kenőpénzeket rejtett el. Joseph Muscat és felesége is hazugságnak nevezte az állításokat. Mindemellett a máltai kormányt már a cikket megelőzően is elérte a botrány. A napvilágra került dokumentumok szerint Konrad Mizzi energiaügyi miniszternek és Keith Schembrinek, Muscat kabinetfőnökének is titkos cége volt Panamában.

Az újságírónő cikkei nyomán az offshore-botrányba keveredett kormányfő júniusban előre hozott választásokra kényszerült, a választásokon a történtek ellenére a miniszterelnök pártja, a Máltai Munkáspárt győzött.

A máltai kormány 1 millió eurót (310 millió forintot) ajánlott annak, aki érdemi információval bír a gyilkosság felelőseivel összefüggésben.

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) eközben közölte, hogy az utóbbi 11 évben mintegy 930 újságírót öltek meg, minden tíz gyilkosságból kilenc büntetlenül marad. Átlagosan minden negyedik nap megölnek egy újságírót – tette hozzá a szervezet.

Az UNESCO emellett rámutatott, hogy a meggyilkolt újságírók 93 százaléka annak az országnak az állampolgára volt, ahol megölték, 94 százalékuk férfi, 29 százalékuk televíziós újságíró, 17 százalékuk pedig szabadúszó volt.