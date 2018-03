Eltiltották a nyilatkozatoktól a pornószínésznőt, akinek állítólag viszonya volt Trumppal

Az amerikai elnök személyes ügyvédje elérte, hogy bírói úton eltiltsák a nyilvános nyilatkozatoktól a Stormy Daniels néven ismert pornószínésznőt, Stephanie Gregory Cliffordot, aki azt állítja, hogy évekkel ezelőtt viszonya volt Donald Trumppal – írja az MTI.

A bírói végzésről szóló információ csütörtökön került napvilágra, egy nappal azt követően, hogy Clifford bejelentette: Los Angelesben pert indít az amerikai elnök ellen, mert a titoktartásról korábban megkötött ügyvédi megállapodást érvénytelennek tekinti, ugyanis Trump nem látta el kézjegyével.

Az amerikai sajtóban megjelent információk szerint a múlt hónapban egy kaliforniai bíróságon született tiltás értelmében Stephanie Gregory Clifford „nem oszthat meg bizalmas információkat” a Donald Trumppal több mint tíz évvel ezelőtt folytatott állítólagos viszonyáról. A viszonyt Trump következetesen cáfolta.

A Fehér Ház szóvivője, Sarah Huckabee Sanders szerdán újságíróknak leszögezte: az elnök megnyerte a választott bírói eljárást Clifford ellen. Az NBC televízió információi szerint Trump ügyvédje, Michael Cohen ímélben el is küldte a bírói végzést Clifford ügyvédjeinek.

Michael Cohen a múlt hónapban megerősítette: a 2016-ban tartott elnökválasztás előtt valóban fizetett 130 ezer dollárt Cliffordnak, s bár arról nem szólt, hogy milyen címen utalta át a pénzt, azt fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy sem Donald Trump, sem a Trump-vállalatbirodalom nem volt részese a tranzakciónak.

Korábban a The Wall Street Journal című konzervatív lap számolt be arról: Trump egyik ügyvédje intézte, hogy Clifford pénzért cserébe hallgasson arról, hogy egy golfversenyen együtt volt az elnökkel. Később a The Daily Beast című amerikai hírportál azt írta, egy másik pornószínésznő is azt állítja, hogy egy 2006-os golfversenyen Donald Trump hotelszobájába invitálták.