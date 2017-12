Eltűnt tengeralattjáró: befejezik a legénység kimentésére tett kísérleteket

Az argentin haditengerészet befejezi a két hete eltűnt tengeralattjáró legénységének kimentésére tett kísérleteket – jelentette be csütörtökön Buenos Airesben egy szóvivő.

A San Juan nevű járműről utoljára november 15-én érkezett hír, és szakértők azt mondták, hogy egy hétre, legfeljebb tíz napra van készletük levegőből. A személyzet túléléséhez fűzött reményeket nagyrészt szertefoszlatták azok a jelentések, melyek szerint víz alatti robbanást észleltek abban a térségben, ahonnan utoljára jelentkeztek be.

Több mint kétszer annyi nap telt el, mint amennyi alatt reményt lehetett fűzni a tengerészek megmentéséhez – mondta a szóvivő. Közölte ugyanakkor, hogy folytatják a tengeralattjáró felkutatását célzó műveletet, amelyhez külföldi segítséget is igénybe vesznek.

A San Juan eltűnése előtt a kapitány az egyik akkumulátorkamrában keletkezett elektromos problémáról számolt be, és ezt követően kapott parancsot arra, hogy térjen vissza a fővárostól 400 kilométerre délre lévő Mar del Plata-i támaszpontjára. Korábbi közlések szerint a hadihajó november 13-án indult vissza az ország legdélebbi csücskéből, Ushuaia kikötőjéből.

A haderőnem szóvivője, Enrique Balbi hétfőn újságíróknak elárulta: a kapitány akkor arról számolt be, hogy víz ömlött be a hajó légszívóján keresztül, miközben éppen zajlott az akkumulátorok töltése. A víz a szellőztetőrendszeren keresztül folyt be a hajóorrba, az ott lévő egyik akkumulátorrekeszbe, ahol a csatlakozókon rövidzárlatot és tüzet okozott, de azt eloltották. Hogy később mi történt, azt még nem tudni.

A szóvivő közölte, hogy közel másfélmillió négyzetmérföld óceánfeneket kutattak át radarral, de nem találták nyomát a tengeralattjárónak. A sikertelen mentésben 28 hajó, kilenc repülőgép és 4 ezer ember vett részt 18 országból – írja az MTI.

Marta Yánez bírónő, aki a San Juan eltűnésének körülményeit vizsgálja, múlt héten azt mondta, hogy valamiféle „bizalmas jellegű ügynek” a kellős közepébe került. Nem zárta ki, hogy a tengeralattjáró – mivel a haditengerészet feladata védelmezni Argentína területi épségét – esetleg valóban bizalmas jellegű feladatot látott el.

Ezzel szemben a dél-amerikai ország haditengerészetének szóvivője kijelentette: semmiféle titkos vagy egyéb különleges küldetést nem hajtott végre a San Juan. Hozzátette, semmi jel nem utal arra, hogy bármiféle agresszió történt volna.

A San Juan nevű, német gyártmányú tengeralattjáró – amelyet 1985-ben állítottak hadrendbe Argentínában, s amelyet néhány évvel ezelőtt újítottak fel – november 13-án indult el az ország egyik legdélibb pontjáról, Ushuaiából saját támaszpontja, a fővárostól 400 kilométerre délre fekvő Mar del Plata felé a fedélzetén 44 tengerésszel. Utoljára két nappal később a San Jorge-öböl térségéből, az argentin partoktól 432 kilométerre jelentkezett be, onnantól kezdve azonban semmit nem lehet tudni róla.