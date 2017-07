Elvesztett egyensúly: vérfürdő jöhet Jeruzsálemben

Rendkívüli biztonsági intézkedésekkel készülnek az izraeli hatóságok a pénteki muzulmán imákra Jeruzsálemben, mert a palesztinok hatalmas demonstrációt ígértek az al-Aksza mecsethez vezető utaknál telepített detektoros kapuk miatt – jelentette az izraeli média.

Az MTI összefoglalója szerint csak az ötvenévesnél idősebb férfiak imádkozhatnak ezen a pénteken a Mecsetek terén lévő al-Aksza mecsetnél, ahová múlt vasárnap óta nem hajlandók bemenni a hívők a fémérzékelő ellenőrző kapuk miatt. Az izraeli hatóságok a múlt pénteki, két izraeli rendőr életét kioltó, a Mecsetek teréről indított merénylet után vezették be az új biztonsági intézkedést.

Csütörtök este a biztonsági kabinet a Budapestről visszatérő Benjamin Netanjahu miniszterelnök vezetésével tartott ülésén úgy határozott, hogy nem távolítják el a detektoros kapukat, és további biztonsági intézkedésekkel készülnek a palesztinok ígérte tömegtüntetésekre.

Az izraeli katonai rádió reggeli híradása szerint sok ezer rendőrt vezényeltek Jeruzsálembe, akik már az óvároshoz vezető utaknál is csak a gyerekeket, a nőket és az idősebb férfiakat engedik tovább – a Háárec úgy tudja, hogy különleges bevetési egységek is ellenőrzik a tömeget.

Gilad Erdan izraeli közbiztonsági miniszter szerint a múlt heti gépfegyveres támadással a merénylők átlépték a vörös vonalat, és az ellenőrzésre szükség lesz a jövőbeli merényletek kiszűréséhez – írja a The Jerusalem Post. A Sin Bét izraeli titkosszolgálat azonban tiltakozott a szigorítás ellen, mivel az csak felszítja az indulatokat, és további erőszakhoz vezet Jeruzsálemben, valamint Izrael nyugati régiójában.

A Sin Bét aggodalmai nem alaptalanok: a helyi katonai rádió csütörtökön arról számolt be, hogy Jordánia nyomást gyakorol Izraelre a kialakult konfliktus gyors rendezéséhez.

A rádió szerint a palesztinok már „miniintifádával” (felkeléssel) fenyegetnek a fémdetektoros kapuk miatt, több százezren készülnek Jeruzsálem lakónegyedeiből és az 1967-ben elfoglalt területekről pénteken Jeruzsálembe, hogy „megvédjék az al-Akszát”.

A helyi 10-es tévé híradója szerint a detektoros kapuk felállítását Izrael nem egyeztette arab országokkal, meglepetésként érte Jordániát, Szaúd-Arábiát, Marokkót is. A hadsereg is a kapuk eltávolítását javasolja vagy gyors politikai egyeztetések lefolytatását róluk a muszlim világgal, mert szerintük ha semmit nem tesznek, akkor nagy az esélye a tovább fokozódó feszültségnek, ami akár ki is csúszhat a rendfenntartók ellenőrzése alól.

A muzulmán vallási vezetők arra hivatkozva tiltakoznak az imára érkező hívek átvizsgálása ellen, hogy az a status quo, a szent helyen uralkodó korábbi állapot megsértését jelenti. Az intézkedésben az izraeli fennhatóság kiterjesztését látják, noha Izrael szerint csak biztonsági ellenőrzésről van szó.

A rendőrség közben bejelentette, hogy razziát tartott az al-Aksza mecsetet felügyelő vallási tanács, a Vaqf kelet-jeruzsálemi irodájában, ahol lefoglaltak több iratot, és előállítottak néhány embert kihallgatásra. Az izraeli főváros többségében arabok lakta keleti részében több más politikai és iszlám aktivistát is előállítottak.