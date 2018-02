Elzárásra ítélték Navalnij munkatársait a vasárnapi tüntetésekért

Elzárásra ítélték Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus több munkatársát is szerdán, a márciusi elnökválasztás bojkottjára szólító hétvégi országos tüntetések nyomán – jelentette a TASZSZ orosz állami hírügynökség. Kira Jarmist, a politikus-blogger szóvivőjét és Ruszlan Saveddinovot a rendőrök kedden vették őrizetbe, amikor megérkeztek a moszkvai Seremetyjevo repülőtérre. A két aktivista külföldről tért vissza, ahonnan a Navalnij által meghirdetett vasárnapi oroszországi tüntetések YouTube-közvetítését irányították-vezették. Az illetékes moszkvai bíróság Jarmist ötnapi, Saveddinovot pedig nyolcnapi elzárásra ítélte – írja az MTI.

Leonyid Volkov, az elnökjelöltségből decemberben végleg kizárt ellenzéki politikus kampányfőnöke közben Twitter-fiókjában arról számolt be, hogy harminc nap elzárásra ítélték Gyenyisz Mihajlovot, Navalnij szentpétervári kampányának koordinátorát. Vasárnap Oroszország közel 120 városában tüntettek az újraválasztására készülő Vlagyimir Putyin elnök legádázabb ellenfelének tartott Navalnij hívei, és a hatóságok az OVD-Info nevű független polgárjogi csoport szerint országosan legalább 250 tüntetőt vettek őrizetbe.

Navalnijt magát is őrizetbe vették vasárnap Moszkvában, amikor az általa szervezett egyik „választói sztrájkra” tartott a belvárosi Tverszkaja (volt Gorkij) utcán. Rendőrségi adatok szerint az orosz fővárosban mintegy ezren tüntettek a Navalnij szerint előre elcsalt elnökválasztás ellen. Néhány órával később szabadon bocsátották, de várhatóan ellene is eljárást indítanak. Aznap a rendőrség a Navalnij által vezetett Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány moszkvai irodájában is razziázott. A hatóság emberei egy állítólagos bombariadóra hivatkozva hatoltak be az épületbe. Többeket kihallgattak, hat embert őrizetbe vettek, számítógépeket foglaltak le, és bezáratták az épületben működő tévéstúdiót.

Oroszországban március 18-án tartják meg az elnökválasztást, a politikai erőpróba egyértelmű favoritja a közvélemény-kutatások szerint Vlagyimir Putyin hivatalban lévő államfő. Az orosz központi választási bizottság december végén megtagadta a 41 éves Navalnij elnökjelölt-aspiránsként való bejegyzését, arra hivatkozva, hogy két gazdasági bűncselekmény miatt felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Válaszul Navalnij a választás elleni „sztrájkra” szólította föl a polgárokat. Egy alacsony részvételi arány kudarcot jelentene Putyin elnök számára, aki nagyarányú választói támogatással szeretné elnyerni következő államfői mandátumát.