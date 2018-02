Embertelen kihívás Dél-Afrika elnökének lenni

Hónapok óta tartó erőfeszítések árán csütörtökön végre sikerült lemondatnia belső, pártbéli riválisainak Jacob Zuma dél-afrikai elnököt. A jelenleg még a szárazság és ivóvízhiány által is meggyötört, gazdaságilag és korrupció tekintetében totálisan padlón lévő ország új elnökének viszont alighanem egy varázspálcára lenne leginkább szüksége ahhoz, hogy az apartheid névleges vége óta csak szenvedő országot kirángassa a gödörből.

Zuma utódja a párttársa és eddigi alelnöke, Cyrill Ramaphosa lesz, aki

Nelson Mandela, az ország néhai legendás elnökének egyik kedvenc politikusa volt.

Sokáig nem volt biztos, hogy már a jövő évi választások előtt átveszi-e az irányítást, vagy vár a voksolásig, amikor pártja szinte biztosan nyer, ám úgy alakult, hogy a felkészülést is ő irányíthatja majd.

Jacob Zuma dél-afrikai államfő, a kormányzó Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC) párt távozó elnöke az ANC 54. kongresszusán Johannesburgban 2017. december 18-án Fotó: Kim Ludbrook / MTI/EPA

Ramaphosa programjának középpontjában természetesen a korrupció visszaszorítása, valamint a gazdaság talpra állítása szerepel. Ismert, Jacob Zumát számos korrupciós ügyben megvádolták, egyebek mellett azzal is, hogy személyes baráti viszonyuk révén irreálisan nagy teret engedett hazája gazdaságában az indiai illetőségű, dúsgazdag Gupta családnak. Fontos azonban, hogy Zumát soha nem ítélték el korrupcióért – ennek ellenére a jelenség áthatja Dél-Afrikát, még ha nem is feltétlenül az elnökhöz kötődik.

A gazdasági nehézségek felszámolásába is könnyen beletörhet az utód bicskája. A hivatalos adatok szerint a lakosság 28 százalékának nincs munkája, és mivel

az átlagembereknek nincs pénzük vállalkozni, a kormány pedig képtelen jelentős befektetéseket hozni, a helyzet kilátástalan.

Csupán két adat a jövedelmi különbségekről: egy 2016-os tanulmány szerint a dél-afrikaiak 10 százaléka birtokolja a javak 90 (más források szerint 95) százalékát, a lakosság négyötödének pedig gyakorlatilag semmije sincs. Rengetegen panaszkodnak a faji egyenlőtlenségekre, a legszegényebb feketék úgy tartják, az apartheiddel együtt csak a politikai különbségeket számolták fel, a gazdaságiakat nem sikerült. A nincstelenek által felhúzott

bádogvárosokban virágzik a bűnözés, a kábítószer, és részben utóbbi miatt a HIV-fertőzés is. Dél-Afrika 55 milliós lakosságából 5 millióan, mások szerint 5,7 millióan fertőződtek meg a betegséggel.

Az egyenlőtlenségek felszámolására Ramaphosa kitalálta, hogy az állam kárpótlás nélkül venné el nagybirtokosok földjeit, ám hogy ezt valóban meg merik-e lépni, az a jövő kérdése. Az új elnöknek viszont nem csak arra kell vigyáznia, hogy nehogy tovább feszítse a társadalmi ellentétek miatt már így is pattanásig feszült húrt, hanem arra is, hogy nehogy elidegenítse Jacob Zuma országszerte és pártjukban is meglévő, még mindig nagy számú szimpatizánsát.